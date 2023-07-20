Наблус: один палестинец погиб, несколько ранены

Израильские силы застрелили палестинца и ранили по меньшей мере еще четырех человек (двое в тяжелом состоянии) в оккупированном городе Наблус на Западном берегу, сообщили министерство здравоохранения Палестины и Красный Полумесяц.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что мужчина был застрелен утром в четверг. Сообщается, что в это время в районе Наблуса произошла перестрелка между палестинскими бойцами и израильскими солдатами и поселенцами.

По меньшей мере четверо палестинцев получили огнестрельные ранения, а двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил Палестинский Красный Полумесяц.

Батальон Наблуса Бригад Аль-Кудс, вооруженного крыла группировки «Исламский джихад», заявил, что его члены «сражались с оккупационными силами и группами поселенцев, штурмовавшими район гробницы Иосифа», имея в виду святыню в городе, из-за которой происходили неоднократные столкновения между палестинцами и израильскими силами.

Напомним, что в начале этого месяца прошел рейд израильских сил в лагере беженцев Дженин, расположенном примерно в 41 км (25 милях) от него, в результате которого 12 палестинцев были убиты, ранены около 100 человек, заставили тысячи людей бежать и нанесли массовый ущерб гражданской инфраструктуре.

Один израильский солдат был убит во время рейда на Дженин.

В феврале израильские силы убили 11 палестинцев и ранили более 80 человек , некоторые из них в критическом состоянии, во время рейда на Наблус с участием 150 солдат и десятков бронетехники. Рейд последовал менее чем через месяц после того, как 10 палестинцев были убиты в ходе аналогичного рейда в лагере беженцев Дженин.

Насилие на Западном берегу усилилось за последние 15 месяцев в связи с увеличением израильских рейдов, буйством поселенцев в палестинских деревнях и уличными нападениями палестинцев.