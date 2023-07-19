Нидерланды сняли эмбарго на поставку оружия трем мусульманским странам

Нидерланды сняли ограничения на поставки оружия, введенные с 2019 года против Турции, после того, как Анкара поддержала вступление Швеции в НАТО.

В письме, адресованном парламенту Нидерландов на прошлой неделе, правительство заявило, что отменяет свою давнюю национальную «политику презумпции отказа», чтобы реформировать свои рамки ограничений на экспорт оружия.

«Политика презумпции отказа, которая в настоящее время применяется в отношении Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, немедленно истекает», — заявили в Гааге.

Нидерланды, как и другие европейские страны, ввели ограничения на поставки оружия Турции после начала операции в Сирии в 2019 году.

В 2021 году правительство Нидерландов частично смягчило эту политику, заявив, что лицензии на экспорт оружия будут выдаваться только в том случае, если Турция сможет неопровержимо продемонстрировать, что оружие не будет использоваться на северо-востоке Сирии.

Нидерланды также применили свою «политику презумпции отказа» к ОАЭ и Саудовской Аравии после их вступления в войну в Йемене.

Источники в Анкаре сообщают, что позиция Нидерландов изменилась после того, как на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение передать заявку Швеции на вступление в НАТО для ратификации в турецкий парламент.

В своем письме правительство Нидерландов заявило, что его основной мотивацией для отмены политики в отношении вооружений было создание правовой основы для включения Нидерландов в исторический франко-германский договор о контроле за оборонным экспортом 2019 года, который устанавливает общую основу для более эффективного решения вопросов экспорта вооружений. в третьи страны.

В соответствии с соглашением Франция может экспортировать оружие, произведенное совместно с Германией, в такие страны, как Саудовская Аравия, против которых Германия ввела санкции. Эти сделки не были заблокированы Берлином, пока вклад Германии не превышает 20 процентов.

«Презумпция отказа может привести к транзакциям, которые не могут быть четко связаны с Сирией и Йеменом, но отвечают законным потребностям безопасности и также должны быть отклонены», — заявило правительство Нидерландов. «Продолжение этой политики может привести к нежелательной ситуации, при которой Нидерландам придется блокировать такие транзакции в соответствии с договором».

В отчете правительства Нидерландов за 2018 год указывается, что оно заблокировало продажи Турции еще до введения эмбарго на поставки оружия на основании Общей позиции ЕС, которая требует от государств-членов ЕС отказывать в экспортной лицензии, если существует «явный риск» того, что оружие и товары «могут быть использованы» для совершения серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Среди заблокированных предметов были компоненты для военных вертолетов-истребителей, световые панели и акустические датчики для обнаружения и локализации стрельбы.

"Несмотря на отмену национальной политики, Нидерланды будут продолжать внимательно следить, чтобы голландские товары не использовались в конфликтах на севере Сирии или в Йемене, и будут доводить это до сведения других договаривающихся сторон на всех уровнях, в том числе политическом", — говорится в письме правительства Нидерландов.

«Эта практика похожа на немецкую. В крайних случаях Нидерланды готовы возражать против нежелательных транзакций с помощью «процедуры экстренного торможения», которая не может быть отменена без консенсуса».

Раньше Нидерланды в основном экспортировали в Турцию детали для танков и бронетехники, а также технологии и детали для истребителей и ударных вертолетов, говорится в отчете антивоенной группы Stop Wapenhandel, опубликованном в 2017 году.