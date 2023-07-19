В Волгограде реклама на узбекском языке призывает мигрантов умереть за "русский мир"

В общественном транспорте Волгограда заметили рекламу службы по контракту в армии России с текстом на узбекском языке. Об этом пишут местные СМИ.

Желающим вступить в ряды российской армии (и соответственно уехать в Украину в качестве пушечного мяса) обещают выплаты из федерального и областного бюджетов, зарплату за участие в войне против Украины, а также социальные льготы и гарантии для семей.

По данным сайта "В1.ру", листовки расклеили в автобусах на двух маршрутах. Обслуживающая их компания переадресовала вопрос журналистов о рекламе службы по контракту в зарегистрированную в Ленинградской области фирму "ВЕСТ-СЕРВИС", но там тоже не удалось получить комментарий.

Тем временем, как пишет сайт "Новости Волгограда", в городе уже "начали замечать" мигрантов в военной форме и кепках с буквами "V".

В этой связи примечательно, какими по настоящему мультикультурными становятся города России, когда кремлевской власти требуется отправить центральноазиатских мигрантов на войну. Когда им надо, они мгновенно могут перейти на другие языки.