Аномальная жара накрыла Ближний Восток и Северную Африку

Температура во всем мире стремительно растет, достигая палящего уровня, при этом Ближний Восток и Северная Африка (БВСА) страдают особенно сильно.

Температуры в некоторых частях региона БВСА в настоящее время являются самыми высокими в мире, при этом несколько стран бьют рекорды, что побудило Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) выпустить предупреждение.

«Температура в Северной Америке, Азии, а также по всей Северной Африке и Средиземноморье будет превышать 40°C в течение длительного количества дней на этой неделе по мере усиления волны тепла», — говорится в заявлении ВМО во вторник.

«Это не ваши обычные погодные системы прошлого. Вы должны исправить климат, чтобы изменить его», — сказал старший советник ВМО по экстремальной жаре Джон Нэрн.

По всему региону бушуют лесные пожары, властям приходится выпускать консультативные предупреждения, и во многих местах есть проблемы с электричеством.

Алжир

В Алжире пять провинций были объявлены местами с самыми высокими температурами в мире за последние дни, по данным El Dorado Weather, который ведет журнал ежедневных экстремальных температур, некоторые из которых бьют рекорды.

Басма Бельбагауи, эксперт по окружающей среде страны и изменению климата, сказала, что в некоторых из этих регионов температура достигает 51°C из-за «низкого атмосферного давления», что привело к «формированию теплового купола».

Власти подняли уровень тревоги до максимального в связи с рекордно высокой температурой.

Палестина

В осажденном секторе Газа аномальная жара усугубила перебои в подаче электроэнергии, что вызвало у жителей недовольство властями.

Палестинская администрация, которая платит за электроэнергию из Израиля, возлагает вину на группу ХАМАС, которая управляет Газой, заявляя, что они несут ответственность за сбор доходов от электроэнергии.

Более 2,3 миллиона человек живут на узкой полосе между Египтом и Израилем и находятся под 16-летней израильской блокадой, которую некоторые правозащитные группы называют тюрьмой под открытым небом. Обычно они страдают от перебоев в подаче электроэнергии до 12 часов в сутки.

Сирия

Лесные пожары бушуют в сельской местности центральной Сирии, где температура в некоторых частях достигает 40°C.

Пожары вспыхнули в провинциях Хама и Хомс. По сообщениям местных СМИ, некоторым семьям пришлось покинуть свои деревни из-за лесных пожаров.

Сирийский режим сообщает, что во вторник температура в стране была в среднем на 6°C выше, с активными порывами ветра и «очень горячими облаками».

Ливан

Пожары также бушуют в горных и зеленых лесных районах Ливана, особенно в районе, известном как Вади Джаханнам или Долина Ада, в отдаленном районе Северного Ливана.

Ливанской армии удалось потушить пожары с помощью вертолетов и своих боевых групп. Многие пожары произошли на склонах и пересеченных участках, сожгли большое количество елей и кедров, и превратили части леса в пепел.

«Существует опасение достижения состояния засухи, которая негативно скажется на сельскохозяйственном секторе и животноводстве», — предупредило ливанское министерство сельского хозяйства на прошлой неделе, заявив, что это является следствием сильной жары.

Тунис

В Тунисе вторую неделю подряд наблюдается рекордная жара, при этом температура в столице Туниса достигает 49°C.

Метеоролог Хамди Хашад говорит, что жару в Тунисе нельзя рассматривать изолированно от остального мира.

Он пояснил, что температура в районах, граничащих со Средиземным морем, на 5 градусов выше нормы.

Иордания

В столице Иордании Аммане в среду наблюдалась температура 39°C, в то время как самая высокая температура в королевстве была зафиксирована в районе Гор ас-Сафи, выше 46°C .

Метеорологический департамент посоветовал гражданам пить много жидкости, избегать прямых солнечных лучей и носить легкую одежду и головные уборы, особенно для старшеклассников, которые в настоящее время сдают экзамены.

Лесные пожары также бушевали на севере Иордании, в городах Аджлун и Джераш, для тушения которых использовалась авиация и около 178 тонн воды.