Бойцы чеченского Отдельного батальона особого назначения (ОБОН), воюющего на стороне Украины против российских оккупантов, опубликовали расширенное видео о вооруженном рейде в Белгородскую область.

Согласно записи, несколько десятков диверсантов беспрепятственно двигаются по российской территории, а затем атакуют армейский грузовик с пометкой "Z" на кабине.

Сообщается, что атака произошла вблизи села Середа Шебекинского района Белгородской области. Этот населенный пункт находится на границе с Харьковской областью Украины. Точное расстояние, которое преодолели бойцы ОБОН перед атакой, неизвестно.

Напомним, что ранее также сообщалось об отправлении в Белгородскую область кадыровских боевиков из батальона "Ахмат-Запад", которые, правда, отказались занимать позиции непосредственно на границе.

Изначально видео рейда опубликовало Главное управление разведки армии Украины. "Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы", – заявили в ведомстве без уточнения, когда, где, с какой целью и какое подразделение устроило засаду.

В результате их атаки были убиты двое российских военных.

Примечательно, что в войне участвуют сегодня и сыновья известных ичкерийских лидеров - Шамиль Закаев, сын Ахмеда Закаева, и Фатхи, сын Арби Бараева. Тогда как сыновья Кадырова и других колониальных наемников лишь пиарятся в соцсетях. Но при этом именно Кадыров объявил себя "отцом народа".

Впрочем, о других сыновьях российских лидеров можно даже не вспоминать. Их вы можете увидеть в обществе порнозвезд на YouTube, но никак не на войне. И смех и грех, как говорится....