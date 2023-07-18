Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой

Израиль признал суверенитет Марокко над спорной Западной Сахарой, говорится в заявлении королевского двора Марокко в понедельник.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проинформировал короля Марокко Мухаммада VI об этом решении в письме и сказал, что Израиль зарегистрирует свое решение в Организации Объединенных Наций и других международных организациях. Израиль также рассматривает возможность открытия консульства в городе Дахла.

Офис Нетаньяху подтвердил это заявление.

«Этот шаг укрепит отношения между странами и между народами и продолжит сотрудничество для углубления регионального мира и стабильности», — заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Это решение является крупной победой для Рабата, который годами работал над тем, чтобы убедить страны признать его суверенитет над Западной Сахарой.

США признали суверенитет Марокко над территорией в 2020 году в обмен на нормализацию отношений Рабата с Израилем в рамках Авраамических соглашений, в соответствии с которыми Бахрейн и ОАЭ также установили официальные отношения с Израилем.

Израильские официальные лица заявили в июне, что обсуждают этот шаг, но в июле добавили, что обусловят признание тем, созовет ли Марокко форум между США, Израилем и арабскими государствами.

Саммит в Негеве должен был состояться в Марокко в конце этого года. Саммит впервые прошел в прошлом году в израильском кибуце Сде-Бокер, где собрались министры иностранных дел Израиля, ОАЭ, Бахрейна, Египта, Марокко и США.

Целью встреч является углубление сотрудничества между Израилем и его арабскими соседями. Марокко отменило форум в прошлом месяце в знак протеста против военной кампании Израиля на оккупированном Западном берегу и незаконного расширения поселений.

По состоянию на понедельник Марокко публично не объявляло о планах перенести форум.