Эрдоган продал турецкие беспилотники Саудовской Аравии

Саудовская Аравия согласилась купить турецкие беспилотники, что является одним из нескольких выгодных контрактов, заключенных президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на волне его дипломатических усилий по восстановлению отношений с арабскими державами Персидского залива.

Президент Эрдоган прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник в сопровождении около 200 бизнесменов, по данным Совета по внешнеэкономическим связям Турции, в рамках поездки по региону с тремя остановками.

Обе страны подписали несколько меморандумов о взаимопонимании (МОВ) во многих областях, включая энергетику, прямые инвестиции и оборонную промышленность.

Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман присутствовали на церемонии подписания контракта между турецкой оборонной фирмой Baykar и министерством обороны Саудовской Аравии, сообщило саудовское государственное информационное агентство.

Саудовская Аравия приобретет беспилотники «с целью повышения боеготовности вооруженных сил королевства и укрепления его оборонных и производственных мощностей», заявил во вторник министр обороны принц Халид бин Салман Аль Сауд в Твиттере.

Пока не известны подробности сделки, в том числе на какую сумму и сколько беспилотников будет продано Саудовской Аравии.

Визит Эрдогана совпал с повышением налогов с продаж и цен на топливо в Турции, что, по словам министра финансов Мехмета Шимшека, необходимо для восстановления финансовой дисциплины и снижения инфляции.

Официальный годовой уровень инфляции в прошлом месяце составил 38 процентов по сравнению с 85 процентами в октябре.

Дефицит счета текущих операций Турции в этом году достиг рекордного уровня — 37,7 млрд долларов за первые пять месяцев — и Эрдоган надеется, что богатые нефтью и газом страны Персидского залива помогут ликвидировать этот разрыв.

Во вторник турецкая лира ослабла до рекордно низкого уровня в 26,6 по отношению к доллару, так как внимание инвесторов было сосредоточено на заседании центрального банка по установлению политики в четверг, на котором вновь ожидается повышение ставок.

Лира потеряла целых 0,9 процента своей стоимости по отношению к валюте США по сравнению с закрытием в понедельник на уровне 26,3505.