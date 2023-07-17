Турецкие беспилотники появились на вооружении Косово

В Косово впервые показали ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства, которые были получены в мае.

Соответствующие фото в Facebook опубликовал премьер-министр Косово Альбин Курти.

"Мы пополнили арсенал нашей армии беспилотниками Bayraktar TB2, которые мы как правительство закупили у Турции", – написал Курти.

Вместе с военным руководством Косово он приветствовал офицеров, которые завершили обучение по использованию турецких беспилотников.

Bayraktar TB2 – ударный дрон, способный находиться на средней высоте более суток, выслеживая цель для поражения. Основное назначение беспилотника – разведывательные и наблюдательные миссии.

Турецкие дроны впервые зарекомендовали себя в шестинедельной войне за Нагорный Карабах в 2020 году, где их использовал Азербайджан. С началом полномасштабного вторжения Bayraktar TB2 показал свою эффективность и в Украине.

Заинтересованность в Bayraktar в Косово возникла в начале прошлого года, особенно с началом полномасштабного вторжения России в Украину. В конце 2022-го Министерство обороны Косово заключило контракт с производителем.

За два года у власти правительство Косова увеличило численность армии более чем на 80%, а ее бюджет — более чем в два раза, добавил премьер.

Напомним, что ранее также шли переговоры о покупке турецких беспилотников Сербией. Однако в прошлом месяце президент Сербии Александр Вучич заявил в заявлении, что его страна не будет покупать беспилотники Bayraktar у Турции, именно потому что турецкая сторона поставила их Косово. Вместо этого Белград решил купить китайские беспилотники CH-91, а также тысячу дронов-камикадзе "из Ближнего Востока" (вероятно, иранские "Шахеды").