Египет создаст искусственный "второй Нил"

Египет проложит искусственную реку параллельно реке Нил стоимостью 5,2 миллиарда долларов в рамках своего проекта «Новая дельта».

Власти говорят, что река поможет расширить сельскохозяйственные угодья и уменьшить потребность в импорте продуктов питания и пшеницы.

Российское вторжение в Украину в феврале прошлого года вызвало глобальный скачок цен на пшеницу, в результате чего Египет оказался в тяжелом положении, поскольку он является крупнейшим в мире импортером пшеницы.

Россия и Украина поставили Египту 80% импорта пшеницы в 2021 году.

Власти заявили, что вода для искусственной реки будет поступать из переработанных сельскохозяйственных дренажных и грунтовых вод.

Египет сталкивается с кризисом нехватки воды, и ЮНИСЕФ заявил, что к 2025 году в стране закончится вода.

В октябре прошлого года фермеры в Египте забили тревогу по поводу роста социальной напряженности из-за нехватки воды из-за нехватки воды и изменения климата.

Неделю назад распространились новости о том, что годовой уровень инфляции в Египте достиг рекордного уровня в июне, составив 36,8%, поскольку страна продолжает бороться с тяжелым экономическим кризисом.

Египтяне месяцами боролись с ростом цен, и многие граждане изо всех сил пытаются купить основные продукты питания, такие как фрукты и мясо, из-за растущей инфляции.

Активисты раскритиковали правительство Египта за то, что оно вкладывает деньги в тщеславные проекты по всей стране, тогда как экономика продолжает падать по спирали.

Один из самых крупных из этих проектов — многомиллионная Новая административная столица, строящаяся в 50 километрах от Каира на клочке пустыни.

Несмотря на то, что правительство представило столицу как проект, который сделает Каир более зеленым, правозащитные группы заявили, что произведенные отходы, а также использованная энергия и вода могли бы быть лучше использованы для создания инфраструктуры по борьбе с изменением климата.