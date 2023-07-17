Западный берег: ранены десятки палестинцев, три израильских поселенца

Израильские оккупационные силы вчера штурмовали город Вифлеем на юге оккупированного Западного берега, ранив десятки палестинцев, сообщило информационное агентство Anadolu .

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что пятеро мужчин были ранены и доставлены в государственную больницу Бейт-Джала в результате оккупационной агрессии против Вифлеема.

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что его медики оказали помощь 37 раненым в полевых условиях, в том числе 35 случаям удушья, а два человека были доставлены в больницу.

Израильская армия заявила совместно со Службой общей безопасности (Шин Бет), что ранее в тот же день она арестовала человека, подозреваемого в совершении обстрела поселенцев к востоку от Вифлеема.

Согласно заявлению, оккупационная армия также арестовала «двоих других подозреваемых и конфисковала автомобиль, использовавшийся в ходе операции, а также винтовку М-16».

Очевидцы сообщили Anadolu, что израильские военные машины штурмовали Вифлеем и окружили мечеть Аль-Рибат на улице Аль-Кудс-Хеврон, недалеко от комплекса палестинских служб безопасности, и арестовали трех палестинцев во время осады мечети.

Они также закрыли все въезды в Вифлеем и ряд близлежащих деревень.

Между тем, по данным военных, трое израильских поселенцев были ранены в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в воскресенье на оккупированном Западном берегу, сообщает агентство Anadolu .

В заявлении израильской армии говорится, что машина поселенцев была обстреляна из транспортного средства недалеко от израильского военного поста Текоа недалеко от города Вифлеем.

Как сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом», один израильтянин находится в тяжелом состоянии, а двое других получили легкие ранения.

Израильская армия начала розыск нападавших.

Ответственность за нападение никто не взял.

С начала года на Западном берегу царит острая напряженность, в результате которой израильская оккупационная армия убила 146 палестинцев и ранила еще около 6000 человек, а также убила 21 израильтянина и ранила из 86, по данным ООН.