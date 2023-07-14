В Швейцарии чеченский беженец голодает, чтобы его не выдали в Россию

В швейцарской депортационной тюрьме держит 30-дневную голодовку уроженец Чечни Али Батаев, протестуя против намерения властей Швейцарии выдать его России. Батаев прибыл в Швейцарию с территории Украины и был помещен в тюрьму в сентябре 2022 года.

"Батаев уверен, что в случае выдачи в Россию его ждет смерть, так как он является критиком и противником кадыровского режима в Чечне", – говорит представитель Чеченской республики Ичкерия за рубежом в Швейцарии Лачин Мамишов.

По его словам, Батаев длительное время жил в Украине, имел там ВНЖ и был женат на украинке. С началом полномасштабной войны как украинский беженец он переехал в Европу. В сентябре 2022 года власти Швейцарии задержали его, посчитав нахождение в стране незаконным.

Как указал представитель Ичкерии, Али Батаев не в полной мере получил правовую защиту: ему не предоставили переводчика, а его интересы представлял государственный адвокат.

Уже 30 дней Батаев держит голодовку, требуя не выдворять его. Из-за длительного отказа от еды у него начались проблемы со здоровьем, он также жалуется на недостаточную медицинскую помощь. Администрация депортационного центра попросила чеченских правозащитников уговорить его прервать акцию, но Али Батаев категорически отказался, добавил Мамишов.

Ну а мы еще раз напоминаем - выдавать людей на расправу в страну, лидеров которой ждут на скамье подсудимых в Гааге, аморально и ни в коем случае не должно быть законно.