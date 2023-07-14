У Евросоюза есть планы по борьбе с исламофобией

У Евросоюза есть конкретные планы по борьбе с исламофобией, заявила в четверг новый координатор ЕС по борьбе с антимусульманской ненавистью Марион Лиссе, сообщает агентство Anadolu.

Лиссе, назначенная на эту должность 2 февраля, провела пресс-конференцию в Брюсселе и ответила на вопросы журналистов.

Она подчеркнула, что мусульманская община в Европе является крупнейшим религиозным меньшинством, с различной численностью, процентным соотношением и происхождением среди стран-членов Союза.

«Однако ключевым моментом является то, что мусульманская община в ЕС является неотъемлемой частью нашего общества», — сказала Лиссе. «Мы предложили подготовить документ по отображению феномена ненависти к мусульманам».

Отвечая на вопрос о конкретных планах по борьбе с исламофобией, ссылаясь на случаи сжигания Корана в Швеции, она сказала, что «во-первых, мы будем внедрять политику по борьбе с антимусульманской ненавистью в различных секторах, таких как образование, безопасность, миграция и многие сферы занятости».

«Мы будем поддерживать диалог с различными учреждениями, гражданским обществом, субъектами, гражданами и международными организациями. Мы будем проводить политику, основанную на фактах, и повышать осведомленность граждан и учреждений о явлении исламофобии», — добавила она.

Что ж, время покажет, из чего состоят эти конкретные планы.