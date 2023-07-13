Туркменистан: вместо борьбы с бедностью - борьба за "имидж президента"

Власти Балканского велаята в Туркменистане проводят рейды против попрошаек и копающихся на помойках граждан. В результате рейдов в прикаспийских городках задержаны и десятки людей, в том числе детей и инвалидов, которых доставили в полицейские отделения. Проведение рейдов представители властей объясняют тем, что «нищие и копающиеся в помойках люди бросают тень на репутацию президента». Об этом сообщает "Азатлык".

Облавы на попрошаек начались утром 10 июля в Туркменбашинском этрапе, в том числе городках Гувлымяк и Кыянлы.

Рейды с участием специальных групп в основном проводятся возле крупных торговых центров, аптек, гостиниц «Туркменбаши» и «Чарлак», а также в районе базара «Кенар».

Каждая группа состоит из четырёх полицейских и одного сотрудника Министерства национальной безопасности, и они объезжают эти районы на микроавтобусах.

«Сотрудники полиции и МНБ хватают всех нищих, которые попадаются на их глаза, не смотрят это ребёнок или инвалид, сажают их в служебные автобусы, применяя грубую силу», передает Азатлык.

Во время рейдов задерживают и граждан, копающихся в мусорных контейнерах, в том числе женщин и детей, которых также доставляют в полицейские отделения.

Азатлыку не удалось выяснить дальнейшую судьбу задержанных граждан, но отмечается что после рейдов количество нищих и копающихся в помойках людей на улицах заметно уменьшилось.

Местные власти официальных объяснений причин усиления контроля над нищенствующими гражданами не дают.

Однако, по словам источника в хякимлике Туркменбашинского этрапа, проведение рейдов связано с обеспокоенностью властей тем, что нищие граждане «бросают тень на репутацию президента».

«В эти дни в прибрежных районах на отдыхе находится много людей. Среди них есть граждане иностранных государств. Чиновники считают, что попрошайки и копающиеся в мусорных контейнерах люди наносят ущерб репутации президента, и поэтому пытаются спрятать их от глаз отдыхающих. Об этом поступило специальное распоряжение сверху», рассказал наш источник.

Напомним, что Туркменистан уже более шести лет переживает тяжелейший экономический кризис, сопряжённый массовой безработицей и падением уровня жизни населения, в результате за последние годы заметно выросло число нищих и копающихся в помойках граждан, участились случаи краж и ограблений, стало больше бездомных и проституток.

Туркменское правительство экономические трудности и падение уровня жизни населения не признаёт. Данные о безработных и нуждающихся в материальной поддержке граждан не озвучиваются.

Вместо борьбы с нищетой правительство Туркменистана решило бороться с нищими.