Беженцы на севере Сирии винят Россию в своих бедах

Ожидается, что решение, принятое за тысячи километров, окажет непосредственное влияние на жителей северо-западной Сирии, поскольку Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию, которая расширила бы жизненно важную трансграничную помощь для оппозиционной территории.

Во вторник Россия применила свое право вето в этом СБ, чтобы заблокировать возобновление крупной операции ООН по доставке помощи на северо-запад Сирии из Турции в течение девяти месяцев.

Россия, ключевой союзник сирийского режима, вместо этого настаивала на продолжении нынешней модели шестимесячных продлений, при этом ООН, организации по оказанию гуманитарной помощи и многие члены Совета Безопасности призвали продлить действие механизма на один год.

«Россия не только вытеснила нас с нашей земли в результате военной операции, которую она провела вместе с режимом Асада и иранскими ополченцами пять лет назад в нашем регионе, но и сегодня она продолжает свои зверства, используя свою власть в Совете безопасности, отменив решение о допуске гуманитарной помощи в наш район», — говорит Мохаммед Халиф, 45-летний отец семерых детей.

Сам Халиф был перемещен во время войны; родом из района Синджар на востоке Идлиба, в настоящее время он живет в лагере Аль-Хвейджа на севере провинции.

Перемещенные лица, живущие в лагерях, такие как Халиф, входят в число тех, кто больше всего пострадает, если поставка гуманитарной помощи будет приостановлена.

«Российское вето — это часть подхода, принятого сирийским режимом при содействии России, чтобы морить голодом и подавлять сирийский народ с начала протестов в 2011 году», — сказал Халиф.

Механизм, созданный ООН в 2014 году, был направлен на доставку гуманитарной помощи людям, проживающим в контролируемых оппозицией районах на северо-западе Сирии, без согласования с сирийским режимом.

Однако режим выступает против этого механизма и считает его нарушением своего суверенитета.

Изначально механизм включал четыре погранперехода для доставки помощи. Но после многолетнего давления, особенно со стороны Москвы, только пункт пропуска Баб-эль-Хава остается действующим.

Кроме того, разрешение на трансграничную помощь было сокращено до шести месяцев с возможностью продления, что усложняет планирование гуманитарной деятельности.

Пункт Баб-эль-Хава служит жизненно важной линией для доставки помощи более чем четырем миллионам человек, почти половина из которых являются перемещенными лицами, проживающими в контролируемых оппозицией районах в Идлибе и его окрестностях.

По данным ООН, население остро нуждается в гуманитарной помощи, чтобы поддерживать себя после многолетнего конфликта, экономического коллапса, распространения болезней и растущей бедности, усугубляемой разрушительными землетрясениями, унесшими жизни тысяч людей в Сирии и Турции в феврале.