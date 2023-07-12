В оккупированной Херсонской области российские оккупанты арестовали крымского татарина

Российские силовики задержали жителя оккупированного Россией Генического района Херсонской области по подозрению в участии в «товарной блокаде» Крыма в 2015-16 годах, сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«54-летний житель села Рыково Генического муниципального округа подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Следствием установлено, что в 2015-2016 годах он являлся участником действовавшего на территории Украины незаконного вооруженного формирования, деятельность которого запрещена на территории РФ», – говорится в сообщении.

Позже стало известно его имя. Это 54-летний крымский татарин Алим Велиляев, сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.

«ФСБ утверждает, что в 2015-2016 годах он был участником незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Украины, деятельность которого запрещена на территории России. Отмечается, что мужчина осуществлял охрану КПП «Чонгар», где блокировал проезд транспортных средств, которые доставляли товары народного потребления жителям Республики Крым», – сообщает КРЦ.

По данным центра, Алиму Велиляеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.