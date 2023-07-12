Более половины шведов считают, что необходимо запретить сожжение Корана

За последние месяцы в Швеции несколько раз сжигали Коран. Но опрос Aftonbladet/Demoskop показывает, что каждый второй швед (51 процент) считает, что это не должно быть законным.

- Это вызвало дискуссию о том, входит ли это в рамки шведской свободы слова, разумно это или нет, - говорит Карин Нельссон, генеральный директор Demoskop.

Многие из тех, кто считает, что сожжение Корана должно быть незаконным, говорят, что критика религии должна быть разрешена, но вот сожжение Корана служит лишь для того, чтобы спровоцировать и оскорбить.

Другие пишут, что само действие, если оно происходит около мечети, уже является явным вызовом и переходит границы.

37 процентов вместо этого считают, что сжигание Корана должно быть законным, но некоторые считают такую акцию проблематичной.

"- Даже те, кто считает, что (сожжение Корана) нужно допустить, считают его крайностью. Что это нарушение". Для многих вопрос, возможно, не так прост, как просто разрешить или запретить это, говорит Карин Нельссон, генеральный директор Demoskop.

Опрос показывает большую разницу между мужчинами и женщинами.

Среди мужчин число сторонников разрешения и запрета на сожжение Корана примерно равное. Но вот среди женщин сторонниц запрета (58%) более чем в два раза чем сторонниц разрешения (26%).

"- Также интересно, если посмотреть на возраст опрошенных. Среди самых молодых половина считает, что это должно быть незаконным. Но среди пенсионеров только 22 процента считают, что это входит в рамки шведской свободы слова."

В этой связи примечательна также другая новость, о том, что 29-летний активист по имени Лукас, ранее подавший заявку на сожжение Корана (опять), передумал после согласия Турции на вступление Швеции в НАТО. Теперь он будет сжигать не Коран, а устав НАТО. Фактически, активист признался, что сожжение Корана ему было нужно для того, чтобы помешать вступлению Швеции в НАТО, но после согласия Турции это уже не имеет смысла.