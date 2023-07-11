Кувейт напечатает 100 000 копий Корана для распространения в Швеции

Правительство Кувейта объявило о планах опубликовать 100 000 экземпляров смыслов Корана на шведском языке для распространения в скандинавской стране в ответ на провокационный инцидент с сжиганием Корана в Стокгольме в день Ид аль-Адха.

Вчера Совет министров принял решение на своем еженедельном заседании по инициативе премьер-министра шейха Ахмада Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха, который поручил Государственному органу общественной заботы напечатать и опубликовать копии Корана.

По сообщению Кувейтского информационного агентства, этот шаг осуществляется в рамках «подтверждения терпимости к исламской религии и распространения исламских ценностей и сосуществования среди всех людей».

В ближайшее время ожидается завершение публикации переведенных смыслов Коранов, которые по согласованию с министерством иностранных дел Кувейта будут распространены в мечетях, библиотеках, школах и других учреждениях по всей Швеции. Работа по переводу была выполнена покойным Кнутом Бернстремом, известным шведским переводчиком, принявшим ислам.

Кувейт был среди многих арабских государств и государств с мусульманским большинством, осудивших инцидент с сожжением Корана, который был разрешен шведскими властями, при этом министерство иностранных дел заявило, что: «Этот серьезный провокационный шаг оскорбляет мусульман во всем мире».

«Государство Кувейт напоминает международному сообществу и всем заинтересованным странам об их ответственности за действия против ненависти и религиозного экстремизма и за прекращение враждебных действий, направленных против неприкосновенности мусульман», — добавили в министерстве.

«Виновники таких враждебных действий должны быть привлечены к ответственности и не допускать использования принципа свободы в качестве уловки для оправдания враждебности по отношению к исламу или любой святой вере».

Вчера также сообщалось, что Кувейт вместе с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) участвовал в подготовке проекта резолюции по борьбе с религиозной ненавистью и осквернением религиозных святынь, который должен быть представлен Совету по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН).