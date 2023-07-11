Верховный суд Индии рассмотрит законность отмены автономии Кашмира

Верховный суд Индии начал рассматривать законность введения в 2019 году прямого правления в Кашмире, находящемся под управлением Индии, — скоропалительного решения, которое сопровождалось массовыми арестами и многомесячным отключением интернета.

Конституционная коллегия Верховного суда во главе с председателем Верховного суда Дхананджая Йешвантом Чандрачудом во вторник объявила, что будет проводить ежедневные слушания петиций, оспаривающих решение правительства об отмене особого статуса региона со 2 августа.

Суд обязал все стороны представить письменные материалы до 27 июля.

В ходе слушаний суд также был проинформирован о том, что два заявителя — Шах Фаесал, бюрократ, и Шахла Рашид, бывший студенческий лидер — отозвали свои заявления.

5 августа 2019 года правительство премьер-министра Нарендры Моди отменило статью 370 конституции Индии, которая предоставила Кашмиру, находящемуся под управлением Индии, возможность иметь собственную конституцию, флаг и законодательный орган, состоящий из двух палат, с правом принимать свои собственные законы.

Приостановление ограниченной автономии региона сопровождалось другим законом, принятым в тот же день, который отменил статью 35A, которая давала Кашмиру право ограничивать для индийцев из других регионов покупку собственности и занимать государственные должности. Тем самым кашмирцы сами могли решать, кто может жить в их стране.

В результате этих изменений единственный в Индии регион с мусульманским большинством был преобразован из штата в две централизованно управляемые союзные территории - Джамму и Кашмир и Ладакх.

Верховный суд в Нью-Дели рассмотрит вопрос о том, был ли законным отказ от статьи 370 конституции, несмотря на отсутствие одобрения парламента, обычно требуемого для внесения изменений в конституцию.

Правительство Моди защитило это решение в письме под присягой, отправленном в суд в понедельник, заявив, что это изменение принесло «мир, прогресс и процветание» на беспокойную территорию, где давно бушует восстание против индийского правления.

Но кашмирский политик Омар Абдулла, чья партия «Национальная конференция» помогла возбудить дело, заявил, что обоснование решения правительства не имеет значения.

Суду придется взвесить «незаконность и неконституционность того, что было сделано», — написал он в Twitter. «даже если [у правительства] имеются достаточно сильные политические аргументы».