"Тюрьма под открытым небом": в ООН заслушали доклад о ситуации в Палестине

Израиль заключил в тюрьму более 800 000 палестинцев на оккупированной территории с 1967 года, в том числе десятки тысяч детей, а из нынешних 5000 палестинцев в израильских тюрьмах около 1100 содержатся без предъявления обвинений или суда, сообщил эксперт Совету по правам человека ООН.

В настоящее время среди тех, кто содержится в израильских тюрьмах, есть 160 палестинских детей, сообщила Совету в понедельник Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека на палестинских территориях.

«Израильская военная оккупация превратила всю оккупированную палестинскую территорию в тюрьму под открытым небом, где палестинцы постоянно содержатся, находятся под наблюдением и подвергаются наказанию», — заявила Альбанезе Совету.

Практика Израиля по незаконному заключению под стражу палестинцев «равносильна международным преступлениям, которые требуют срочного расследования Прокурором Международного уголовного суда», говорится в резюме выступления специального докладчика ООН.

«Тем более, что эти правонарушения представляются частью плана «депалестинизации» территории. Это угрожает существованию народа как национальной сплоченной группы», — говорится в резюме.

Альбанезе сообщила совету, что многие палестинцы были признаны виновными без улик, арестованы без ордеров, задержаны без предъявления обвинений или суда и подверглись жестокому обращению под стражей в Израиле.