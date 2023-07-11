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"Тюрьма под открытым небом": в ООН заслушали доклад о ситуации в Палестине

11 июля в 13:38 Якуб Хаджич 0

Израиль заключил в тюрьму более 800 000 палестинцев на оккупированной территории с 1967 года, в том числе десятки тысяч детей, а из нынешних 5000 палестинцев в израильских тюрьмах около 1100 содержатся без предъявления обвинений или суда, сообщил эксперт Совету по правам человека ООН.

В настоящее время среди тех, кто содержится в израильских тюрьмах, есть 160 палестинских детей, сообщила Совету в понедельник Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека на палестинских территориях.

«Израильская военная оккупация превратила всю оккупированную палестинскую территорию в тюрьму под открытым небом, где палестинцы постоянно содержатся, находятся под наблюдением и подвергаются наказанию», — заявила Альбанезе Совету.

Практика Израиля по незаконному заключению под стражу палестинцев «равносильна международным преступлениям, которые требуют срочного расследования Прокурором Международного уголовного суда», говорится в резюме выступления специального докладчика ООН.

«Тем более, что эти правонарушения представляются частью плана «депалестинизации» территории. Это угрожает существованию народа как национальной сплоченной группы», — говорится в резюме.

Альбанезе сообщила совету, что многие палестинцы были признаны виновными без улик, арестованы без ордеров, задержаны без предъявления обвинений или суда и подверглись жестокому обращению под стражей в Израиле.

«В условиях израильской оккупации поколения палестинцев подверглись повсеместному и систематическому произвольному лишению свободы», — сказала она совету, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

В своем докладе Альбанезе описывает систему «апартеида, навязанную палестинцам», которой необходимо положить конец «немедленно».

Спецдокладчик также призвала правительства не признавать и не поддерживать незаконные израильские поселения и привлекать к ответственности виновных в таких поселениях.

По данным dpa, в конце июня Управление ООН по правам человека обновило свою базу данных с названиями компаний, занимающихся строительством поселений. В список входят в основном израильские компании, а также компании из США, Великобритании, Нидерландов, Франции, Испании и Люксембурга. 

Израиль не присутствовал на презентации Альбанезе в понедельник и неоднократно отвергал критику ООН условий на оккупированной палестинской территории.

Государство Палестина, выступая в понедельник в качестве заинтересованного лица, выразило поддержку работе специального докладчика, «несмотря на попытки подорвать» ее мандат, говорится в сводке ООН.

Автор: Якуб Хаджич
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