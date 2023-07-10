Шавкат Мирзиёев в третий раз избран президентом Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подавляющим большинством голосов переизбран на третий, теперь уже семилетний президентский срок. По предварительным данным Центризбиркома, за него проголосовали больше 87 процента избирателей.

Голосование прошло в воскресенье, 9 июля. Явка, согласно официальным данным, составила 79,8 процента избирателей. До перевыборов полномочия президента заканчивались в 2026 году, теперь — в 2030.

Кроме действующего президента Шавката Мирзиёева в голосовании участвовали трое малоизвестных кандидатов — Улугбек Иноятов (от Народно-демократической партии), Робахон Махмудова (от социал-демократической партии «Адолат») и Абдушукур Хамзаев (от Экологической партии). Все трое были лишь формальными оппонентами действующего президента, они практически не выступали с заявлениями в ходе "избирательной кампании".

Министерство юстиции Узбекистана не допустило до выборов оппозиционера Хидирназара Аллакулова, не зарегистрировав его социал-демократическую партию «Хакикат ва Тараккиет» («Правда и прогресс»).

Напомним, что досрочные выборы были назначены после того, как на референдуме 30 апреля были одобрены поправки к Конституции страны. Согласно им президентский срок теперь будет составлять не пять, а семь лет, полномочия главы государства расширяются. Поправки дают возможность Мирзиёеву избираться на пост главы государства до 2037 года. Ему тогда будет 80 лет, отмечает Узбекская служба Радио Свобода.