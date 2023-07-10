Хуситы наложили санкции на Швецию

Йеменское движение хуситов ввело запрет на импорт из Швеции, в ответ на сожжение Корана в Стокгольме в конце июня, сообщает канал Аль-Масира.
Министр торговли хуситов Мухаммад Шараф аль-Мутаххар заявил, что запрет вступил в силу в субботу после первого объявления о решении 4 июля, и призвал другие мусульманские страны последовать их примеру.
«Йемен — первая исламская страна, которая запретила импорт шведских товаров после осквернения (Корана)», — цитирует Аль-Масира слова министра торговли хуситов.
Департамент товарных знаков и коммерческих агентств группы составил список из 30 шведских агентств и 100 брендов, которым следует бойкотировать.
Министр торговли сказал, что решение о запрете ввоза шведских товаров было принято через Совет министров, и также был сформирован комитет для оказания помощи в его реализации.
«Любые шведские товары, попадающие на таможенные посты, будут подлежать аресту, но после встречи с частным сектором мы увидели большую реакцию на это решение», — сказал Аль-Мутаххар.
Хуситы, изгнавшие поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из Саны в конце 2014 года, являются фактическим правительством в северном Йемене, в то время как международно признанное правительство представлено Советом политического руководства, сформированным в прошлом году.
Хотя очень многие мусульманские правительства осудили инцидент в Стокгольме, не одно не пошло так далеко как хуситы. И не мудрено, так как шаг хуситских властей по большей части символический - торговля между ними и Швецией весьма ограничена.
Еще в январе этого года хуситский Совет министров утвердил решение бойкотировать шведские, датские, голландские, американские и израильские товары после предыдущего инцидента с сжиганием Корана в Швеции крайне правым датским политиком Расмусом Палуданом. Совет создал механизмы для выполнения запретов.
Согласно последним данным базы данных COMTRADE Организации Объединенных Наций по международной торговле, импорт Йемена из Швеции в 2019 году составил 26,18 млн долларов.
Кроме того, согласно официальной статистической службе Швеции, в первом квартале этого года шведский экспорт в Йемен увеличился на 28% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Больше всего шведы экспортируют в Йемен автомобили, за которыми следуют дерево и электронное оборудование.
В телевизионном обращении на Аль-Масира лидер хуситов Сайед Абдулмалик сказал, что мусульманские страны могут оказать значительное влияние, если они коллективно бойкотируют Швецию, что может стать «уроком для других».
По его словам, минимальный ответ на «преступление» в виде сожжения Корана — это разрыв дипломатических отношений и введение экономического бойкота Швеции.