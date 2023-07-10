Хуситы наложили санкции на Швецию

Йеменское движение хуситов ввело запрет на импорт из Швеции, в ответ на сожжение Корана в Стокгольме в конце июня, сообщает канал Аль-Масира.

Министр торговли хуситов Мухаммад Шараф аль-Мутаххар заявил, что запрет вступил в силу в субботу после первого объявления о решении 4 июля, и призвал другие мусульманские страны последовать их примеру.

«Йемен — первая исламская страна, которая запретила импорт шведских товаров после осквернения (Корана)», — цитирует Аль-Масира слова министра торговли хуситов.

Департамент товарных знаков и коммерческих агентств группы составил список из 30 шведских агентств и 100 брендов, которым следует бойкотировать.

Министр торговли сказал, что решение о запрете ввоза шведских товаров было принято через Совет министров, и также был сформирован комитет для оказания помощи в его реализации.

«Любые шведские товары, попадающие на таможенные посты, будут подлежать аресту, но после встречи с частным сектором мы увидели большую реакцию на это решение», — сказал Аль-Мутаххар.

Хуситы, изгнавшие поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из Саны в конце 2014 года, являются фактическим правительством в северном Йемене, в то время как международно признанное правительство представлено Советом политического руководства, сформированным в прошлом году.

Хотя очень многие мусульманские правительства осудили инцидент в Стокгольме, не одно не пошло так далеко как хуситы. И не мудрено, так как шаг хуситских властей по большей части символический - торговля между ними и Швецией весьма ограничена.

Еще в январе этого года хуситский Совет министров утвердил решение бойкотировать шведские, датские, голландские, американские и израильские товары после предыдущего инцидента с сжиганием Корана в Швеции крайне правым датским политиком Расмусом Палуданом. Совет создал механизмы для выполнения запретов.