Дарфур: вожди арабских племен присягают Силам быстрого реагирования

Десяток вождей арабских племен из западного суданского региона Дарфур присягнули на верность военизированным формированиям, воюющим с армией. Аналитики предупреждают, что этот шаг может склонить чашу весов в многомесячном конфликте.

Война между главнокомандующим армией Абдель-Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало, более известным как Хемедти, который командует военизированными Силами быстрого реагирования (СБР), нанесла ущерб Дарфуру, где, как опасаются эксперты, расширение этнического разделения может привести к еще большему насилию.

В видео, опубликованном в понедельник, лидеры семи основных племен провинции Южный Дарфур призвали своих членов дезертировать из армии и вместо этого сражаться на стороне соперничающих СБР.

«Это заявление окажет огромное влияние» на войну в Судане, в результате которой погибло почти 3000 человек, говорит местный журналист Абдельмонейм Мадибо.

«Как и в случае с Эль-Генейной, Южный Дарфур разделится между арабами и неарабами», — сказал он AFP, имея в виду столицу Западного Дарфура, которая стала ареной крупного кровопролития и этнически целенаправленных нападений.

Военизированная группировка СБР ведет свое происхождение от «Джанджавид» - арабских ополченцев, которые, начиная с 2003 года, вели войну, и как сообщается, совершали широкомасштабные зверства против неарабских этнических меньшинств в Дарфуре.

Многие опасаются повторения истории последней войны, и уже сейчас жители и Организация Объединенных Наций сообщают о том, что боевики СБР и союзные им ополченцы убивают гражданских из-за их этнической принадлежности.

При этом обе стороны уже давно стараются мобилизовать молодых людей в Дарфуре, где проживает четверть населения Судана.

Но эксперты отмечают, что, хотя война в регионе уже приняла этнический характер, она еще не повлияла на состав сил, состоящих как из арабских, так и из неарабских групп.

Заместителями командующего армией как в Ньяле, так и в соседнем Восточном Дарфуре являются генералы из арабского племени миссерия. Кроме того Суданские вооруженные силы насчитывают в своих рядах нескольких офицеров из племени ризейгат — собственного племени Хемедти.

Лидеры обоих племен появились в видео в понедельник, заручившись поддержкой СБР.

Племенного исхода из армейских рядов пока еще не было. Однако аналитики опасаются, что племенной толчок может привести к дальнейшему этническому расслоению.

Специалист по Дарфуру Адам Махди сказал, что это заявление имеет огромный вес, потому что вожди племен представляют «настоящее правительство» в регионе, и без них «армия не имеет ни уважения, ни легитимности».

Смысл видео в понедельник, сказал он AFP , заключается в том, чтобы провести черту на песке, прекратить вербовку в армию и «четко заявить о верности» этих племен СБР.

Армия может столкнуться с широким единым фронтом, «выталкивающим ее из Южного Дарфура, где пала большая часть ее баз», сказал Махди AFP .

Он добавил, что искушение может состоять в том, чтобы «вооружить другие племена и начать опосредованную войну».

Армия отклонила призыв вождей к оружию как трюк СМИ в своих собственных интересах.

По словам источников в армии на данный момент, эти интересы совпадают с интересами Хемедти, который «пытается доказать, что у него есть поддержка со стороны племен».

В любом случае как в южном, так и в восточном Дарфуре, где арабские племена составляют большинство, местные боевики присоединились к суданскому конфликту на стороне СБР, по словам нескольких жителей.