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Гражданская война рохинджа: шесть человек убиты в лагере беженцев

7 июля в 18:22 Якуб Хаджич 0

Шесть беженцев из числа рохинджа были убиты в Бангладеш в результате столкновений, вспыхнувших через несколько часов после того, как прокурор Международного уголовного суда (МУС) посетил поселения для сбора показаний, сообщила полиция.

В Бангладеш проживает около миллиона этнических рохинджа, большинство из которых бежали от военных репрессий 2017 года в соседней Мьянме.

Насилие на этой неделе стало последним в серии столкновений со смертельным исходом между Армией спасения рохинджа Аракана (АСРА) и Организацией солидарности рохинджа (ОСР), двумя соперничающими группировками, действующими в лагерях.

Фарук Ахмед, представитель Батальона вооруженной полиции, который обеспечивает безопасность в лагерях беженцев, сообщил информационному агентству AFP, что пять человек были убиты в перестрелке утром в пятницу.

«Все пятеро, которые были убиты в перестрелке, являются членами АСРА, включая командира», — сказал он, добавив, что в результате в лагерях были усилены меры безопасности.

Ахмед сказал, что насилие произошло через несколько часов после убийства Ибадуллы, лидера общины беженцев, очевидно, от рук членов АСРА.

Местная ежедневная газета Prothom Alo сообщила, что 27-летний Ибадулла собирал беженцев для встречи с прокурором МУС Каримом А.А. Ханом, который посетил лагеря в четверг днем, чтобы записать показания свидетелей репрессий в Мьянме в 2017 году.

Группа АСРА не прокомментировала убийства, но ее членов давно обвиняют в преследовании общественных лидеров рохинджа, которые бросают вызов ее авторитету.

Ее лидеру Атаулле Абу Аммару Джунуни в прошлом году было заочно предъявлено обвинение в убийстве популярного борца за мир Мохиб Уллы в 2021 году. Мохиб Улла регулярно выступал против деятельности АСРА в лагерях.

Джунуни и другие ключевые лидеры АСРА также обвиняются в убийстве высокопоставленного офицера бангладешской разведки в ноябре прошлого года.

Убийство побудило силовиков в январе выселить импровизированное поселение на границе с Мьянмой, которое АСРА якобы использовало в качестве перевалочного пункта для незаконного оборота метамфетамина, чтобы обеспечить финансирование своей деятельности.

В этом году в столкновениях в лагерях рохинджа погибли десятки человек, в том числе женщины и дети.

Сокращение финансирования вынудило продовольственное агентство ООН дважды за последние месяцы урезать пайки для поселений беженцев, при этом работники гуманитарных организаций предупредили, что этот шаг, вероятно, ухудшит и без того шаткую ситуацию с безопасностью в лагерях.

Бангладеш и Мьянма возобновили усилия по репатриации рохинджа на родину, где мусульманское меньшинство десятилетиями подвергалось преследованиям и лишено гражданства.

Автор: Якуб Хаджич
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