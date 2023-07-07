Двое палестинцев убиты в Наблусе в ходе последнего израильского рейда

Двое молодых палестинцев были убиты в результате налета израильских сил на оккупированный город Наблус на Западном берегу.

Рейд произошел рано утром в пятницу, а некоторые местные жители назвали его «вторжением». Погибших звали Хамза Макбул и Хайри Шахин.

Израильские силы совершили налет на город в поисках двух мужчин, один из которых, как утверждается, был связан с Бригадами мучеников Аль-Аксы.

Мужчин выследили до дома в старом Наблусе. Израильтяне предложили им сдаться, но это предложение палестинцы встретили метанием самодельных взрывных устройств, что побудило израильскую армию вызвать дополнительные подкрепления.

В ходе последовавшей перестрелки палестинские бойцы погибли.

По словам израильских военных, мужчин подозревают в совершении на этой неделе стрельбы по полиции.

В заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца говорится, что его бригады «перевезли тела двух мучеников из Старого города Наблуса».

По сообщению палестинского информационного агентства Wafa, израильские силы оцепили дом, а затем застрелили мужчин.

Еще трое получили ранения, сообщает Al Jazeera TV.

Инцидент произошел менее чем через два дня после рейда израильской армии в лагере беженцев Дженин , в результате которого 12 палестинцев были убиты и 140 ранены, 30 из них серьезно.