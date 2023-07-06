Турецкая контрразведка раскрыла израильскую шпионскую сеть

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) разоблачила обширную «призрачную» сеть из десятков оперативников, работающих на израильское разведывательное агентство «Моссад», в рамках последней турецкой операции по разоблачению иностранной шпионской сети.

По сообщению турецкой газеты Daily Sabah, MIT недавно обнаружил ячейку из 56 оперативников «Моссада», основываясь главным образом на признаниях, полученных от семи соответствующих лиц, задержанных в ходе операции, проведенной в сотрудничестве с антитеррористическим отделом стамбульского полицейского управления.

Ссылаясь на документы MIT, газета сообщила, что шпионы были связаны с девятью сетями, контролируемыми девятью высокопоставленными агентами "Моссада", базирующимися в израильской столице Тель-Авиве, и несли ответственность за сбор биографических сведений об иностранных гражданах нетурецкого происхождения, проживающих в Турции.

Оперативники использовали ряд методов, включая онлайн-маршрутизацию, отслеживание движения транспортных средств с помощью GPS, взлом защищенных паролем сетей на основе устройств Wi-Fi, а также поиск и идентификацию частных местоположений. Также проводилось физическое отслеживание и слежение за целями и фотографировать встречи.

Сообщается, что большую часть работы контролировали израильтяне арабского происхождения, а ячейка состояла из граждан различных стран Ближнего Востока. Агенты в Турции и за границей общались по одноразовым мобильным телефонным линиям в Испании, Англии, Германии, Швеции, Малайзии, Индонезии и Бельгии, все из которых принадлежали поддельным личностям.

Одним из примеров, приведенных в газете, был случай с агентом под кодовым именем «Ширин Алаян», который использовал немецкую телефонную линию, чтобы проинструктировать палестинского оперативника "Моссада" — Халеда Ниджима — создать поддельные новостные платформы и веб-сайты, которые должны были служить для привлечения внимания цели к определенным статьям, которые затем заражали телефоны или устройства целей вирусом, когда они нажимали на ссылки.

Сообщается, что среди этих веб-сайтов были такие, как najarland.com, almeshar.com, nasrin-news.com и hresource.co.uk.

MIT также обнаружил более международную динамику в том, что Моссад отправил своих базирующихся в Стамбуле оперативников арабского происхождения в арабские государства, такие как Ливан и Сирия, где они собирали разведданные, чтобы отметить места для потенциальных или будущих ударов израильских беспилотников.

Примеры включают отправку агентов в ливанскую столицу Бейрут для осмотра ее муниципалитета Харет-Хрейк, где они, как утверждается, определили точные координаты здания, в котором действует движение «Хизбалла» и его высокопоставленные политические и военные деятели.

Один из девяти лидеров сети под кодовым именем «Абдулла Касем» — предположительно иорданец, проживающий в Швеции, — также дистанционно дал указание человеку по имени Зейд Саадеддин сфотографировать стратегически важное здание в районе Кудсие сирийской столицы Дамаск и проанализировать его уровень безопасности.

Наряду с этими операциями по сбору разведывательных данных "Моссад", как сообщается, также отправил десятки своих агентов, особенно турок, в Сербию, затем в Дубай, а затем в столицу Таиланда Бангкок — страны, где гражданам Турции не нужна виза — в тайных «туристических» поездках с тремя остановками. . На заключительном этапе этих поездок их доставили в центр Моссада в Бангкоке, чтобы они совершенствовать свои шпионские навыки.

Это разоблачение является последней из многочисленных операций MIT и других турецких служб безопасности по разоблачению и ликвидации шпионских ячеек и сетей Моссад в Турции за последние несколько лет, которые, по-видимому, значительно расширились на фоне региональных событий.

Израильское разведывательное агентство и его оперативники были не единственными целями турецкой разведки, поскольку оно также разоблачило и арестовало многочисленные иранские разведывательные ячейки внутри страны, которые пытались похитить диссидентов. Однако "Моссад", по-видимому, до сих пор остается самым известным агентством, проникшим в Турцию.