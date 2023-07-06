После Дженина пришел черед Газы

Вскоре после вывода израильских военных из Дженина в среду израильские военные самолеты нанесли серию авиаударов по объектам, принадлежащим ХАМАС, исламскому движению, контролирующему сектор Газа.

Палестинские источники и очевидцы заявили, что израильские самолеты атаковали территорию восточного батальона Бейт-Лахия в северной части сектора Газа, который связан с бригадами Аль-Кассам, военным крылом ХАМАС.

Источники указали, что израильские военные самолеты также атаковали объект в прибрежном районе Шейх-Аджлин в городе Газа и еще один объект в центральном районе, не причинив никаких повреждений в обоих районах.

Бомбардировка произошла через несколько часов после того, как из сектора Газа были выпущены ракеты по городу Сдерот, в ответ на военную атаку Израиля на Дженин на оккупированном Западном берегу.

Еврейское общественное радио сообщило, что ракетой был поврежден дом в Сдероте.

До сих пор ни одна палестинская организация не взяла на себя ответственность за обстрелы, пострадавших нет.

Израильская армия утверждала, что ее «военная операция» в Дженине была направлена ​​на ограничение влияния палестинских боевиков в городе Дженине и его лагере, а местные жители назвали ее самой жестокой за последние 20 лет.

В результате нападения 13 палестинцев, в том числе дети, были убиты, еще более 140 получили ранения, 30 из которых находятся в критическом состоянии, согласно палестинской статистике.

Один израильский солдат погиб, заявила израильская армия.

Согласно палестинским источникам в сфере безопасности, во время кровавого нападения на Дженин Израиль предупредил вооруженное палестинское сопротивление в Газе о том, чтобы из прибрежного анклава не запускались ракеты по израильским городам, прилегающим к территории.