Сирийцы осуждают надвигающееся закрытие пограничного пункта на границе с Турцией

В связи с тем, что срок действия разрешения Организации Объединенных Наций на переброску помощи в Сирию через пограничный пункт Баб-эль-Хава с Турцией приближается к истечению срока действия, вновь возникают опасения по поводу последствий, если разрешение не будет продлено для сирийцев, проживающих в оппозиционных районах.

В понедельник истекает последнее шестимесячное продление, одобренное Советом Безопасности ООН. В прошлом Россия угрожала применить свое право вето, чтобы предотвратить дальнейшие продления, заставляя местных жителей, зависящих от помощи, переживать каждый раз, когда период продления приближается к концу.

Пограничный пункт Баб-эль-Хава является единственным путем для доставки гуманитарной помощи ООН на северо-запад Сирии после неоднократных возражений России, которые сократили количество пунктов с четырех до одного.

Мохаммед аль-Фанди был перемещен из своего дома в Хомсе, контролируемом правительством городе на западе Сирии, на 12 лет. 48-летний отец 15 детей в настоящее время проживает в лагере Бурдж-Талата на окраине Сармады, города недалеко от сирийско-турецкой границы.

«Продовольственной корзины, которую мы получаем каждый месяц от Всемирной продовольственной программы, нам хватает только на неделю, и ее вес был уменьшен до 20 кг с предыдущих 70 кг», — сказал аль-Фанди журналистам, добавив, что он долгое время был безработным из-за отсутствия возможностей трудоустройства в провинции Идлиб, что вынуждает его полагаться на помощь.

«Закрытие перехода для гуманитарной помощи означает смерть от голода для большинства жителей лагеря», — сказал аль-Фанди.

С 2014 года ООН использует пограничный переход Баб-эль-Хава для доставки помощи миллионам нуждающихся на севере Сирии без необходимости получения разрешения сирийского режима в Дамаске.

Россия часто препятствует продлению разрешения на пограничную помощь, утверждая, что трансграничный механизм нарушает суверенитет Сирии.

«Помощь ООН недостаточна, но ее прекращение приводит к настоящей катастрофе, особенно для людей с хроническими заболеваниями и жертв войны, которые не могут обеспечить себе лекарства и средства к существованию», — сказала Хадиджа Афаш, перемещенная мать пятерых детей и директор лагерь для сирийских беженцев в Африне.

«Прекращение помощи означает увеличение детского труда и их неспособность посещать школу, что приведет к массовой неграмотности в ближайшие годы», — добавила Афаш.

Во вторник делегация ООН во главе с заместителем регионального гуманитарного координатора по сирийскому кризису Дэвидом Карденом посетила лагеря для перемещенных лиц в Идлибе, чтобы подчеркнуть необходимость продления разрешения Совета Безопасности на оказание помощи на границе.

«На северо-западе Сирии нуждаются 4,1 миллиона человек, и каждый месяц помощь получают 2,7 миллиона человек», — сказал Карден. Он указал, что от 75 до 80 процентов бенефициаров находятся в Идлибе, и с ними лучше всего связаться через Баба аль-Хава. Карден хочет, чтобы период разрешения на пересечение границы был продлен на год, а не на шесть месяцев.

«Продление трансграничной резолюции на 12 месяцев очень важно, потому что это обеспечит более предсказуемый доступ к гуманитарному персоналу и даст нам больше времени для планирования и реализации наших программ», — сказал Карден.

Делегация ООН встретилась с несколькими сирийскими семьями, проживающими в лагерях для перемещенных лиц недалеко от сирийско-турецкой границы, где жители выразили обеспокоенность тем, что трансграничная помощь не будет повторно разрешена.

Многие также обратились к делегации с просьбой обеспечить им надлежащее убежище вместо палаток, в которых они сейчас живут.

«Чтобы построить эти убежища, нам нужно привезти материал из Турции», — сказал Карден. «Мы также должны быть уверены, что у нас есть инфраструктура для их поддержки, что означает наличие соответствующей сети водоснабжения, а также соответствующей сети канализации. Чтобы эти сети функционировали должным образом, нам нужны правильные трубы, и опять же, их можно провести через границу из Турции, и для реализации этих проектов требуется время, поэтому мы призываем к 12-месячному продлению трансграничной резолюции».

Визит делегации ООН в Идлиб совпал с интенсивным артиллерийским обстрелом асадитскими войсками при поддержке России деревень в подконтрольной оппозиции западной сельской местности соседней провинции Алеппо. По данным Сирийской гражданской обороны, также известной как «Белые каски», в результате этого был убит один мужчина в городе Кафр-Нуран и ранены четверо детей, некоторые из которых находятся в критическом состоянии, в городе Дарат-Изза.

Обстрелы также поразили деревни Кафр-Тааль и Аль-Кусур, а также окрестности города Атариб, никто не пострадал. На прошлой неделе российский самолет выпустил ракеты по популярному фермерскому рынку недалеко от Джиср-эш-Шугур к западу от города Идлиб, в результате чего 10 мирных жителей погибли и более 30 получили ранения.