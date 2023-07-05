Жителя Адыгеи осудили на семь лет за "оправдание терроризма"

Житель Адыгеи, 47-летний Эдуарда Бешуков, был приговорен к семи годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, призыве к экстремизму и хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного окружного суда в Ростове.

По версии российских силовиков, Бешуков в марте 2021 года опубликовал в соцсетях видео и комментарии, которые и легли в основу обвинения. Какая именно информация содержалась в опубликованных Бешуковым записях, неизвестно. Тогда же силовики нашли у него дома огнестрельное оружие и боеприпасы.

При этом в сюжете «Вести. Дон» говорилось, что «молодой человек был завербован одним из запрещенных в России радикальных движений». На одном из заседаний житель Адыгеи заявил о дискриминации на национальной и религиозной почве со стороны суда. Подсудимый не признавал свою вину, утверждал, что дело сфальсифицировано, а доказательств его вины следствие не представило.

«Дискриминация идет по национальным, исламофобным, религиозным и другим признакам. Помимо этого и здравые люди должны были давно разобраться в этом деле» - говорил Бешуков на суде.