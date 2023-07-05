Тунис высылает сотни чернокожих африканцев на границу с Ливией

Тунисские силовики выслали сотни чернокожих африканцев из Сфакса в приграничный с Ливией район, по данным правозащитных групп, на следующий день после того, как тунисец был убит во время ожесточенных столкновений в юго-восточном городе.

Обыск в доме в воскресенье в Сфаксе, втором по численности населения городе Туниса, привел к 48 арестам и выселению 20 человек военными в приграничный район, первоначально сообщила неправительственная организация Alarm Phone, которая поддерживает беженцев, пересекающих Средиземное море .

Среди них шесть женщин, две из которых были беременны, и 16-летняя девушка.

По словам Лорен Зайберт, исследователя прав беженцев и мигрантов из Human Rights Watch, силовики избивали выселенных африканцев, выбрасывая их еду и разбивая их телефоны.

Сообщается, что они были изгнаны на ливийскую сторону границы, но после встречи с вооруженными людьми они бежали обратно в Тунис.

«Эти мигранты и просители убежища… застряли в закрытой милитаризованной пограничной зоне Туниса и Ливии», — сказала Зайберт во вторник. «Мы проинформировали агентства ООН, но власти Туниса еще не предоставили им доступ, чтобы помочь этим людям».

Согласно показаниям, направленным Human Rights Watch, по состоянию на среду число застрявших на границе между двумя странами увеличилось до 400–500 человек.

На кадрах, отправленных правозащитной группе, видно огромное количество людей, в том числе много детей, в военизированной приграничной зоне. На одном из видео показано, как люди вынуждены спать всю ночь на земле в пустыне.

Высылка последовала за днями конфликта между гражданами Туниса и чернокожими африканцами в Сфаксе.

Тунисец был зарезан во время ожесточенных столкновений, сообщил во вторник представитель судебной власти, добавив, что трое подозреваемых африканцев были арестованы. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь подавить драку.

Согласно сообщениям в социальных сетях, в ответ на убийство был подожжен дом, в котором проживали африканцы.

В последние недели тунисцы в Сфаксе проводили акции протеста против присутствия беженцев. Прибрежный город является ключевой точкой доступа в Европу для многих людей, пытающихся пересечь Средиземное море.

ЕС пообещал финансовую поддержку Тунису, чтобы помочь ему справиться с миграционным кризисом в стране.

Президент Кайс Сайед заявил в прошлом месяце , что Тунис не будет нести ответственность за прекращение нелегальной миграции в Европу и «отказывается быть местом транзита или поселения для мигрантов».