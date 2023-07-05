Дженин: после удара

Крупномасштабная израильская атака на Дженин на севере Западного берега продолжалась всего 48 часов, поскольку израильские силы отошли со своих позиций в лагере поздно вечером во вторник.

В наземной и воздушной атаке участвовало более 3000 израильских солдат, десятки бронированных бульдозеров и удары беспилотников.

Израильская армия заявила, что один из ее солдат погиб, 12 палестинцев были убиты, десятки получили ранения.

На кадрах из палестинского лагеря видны широкомасштабные разрушения: большая часть переполненного города осталась обугленной и разрушенной в результате штурма, по итогам которого было перемещено не менее 3000 жителей.

Мэр Дженина Нидал Обейди говорит, что Организация Объединенных Наций и Агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подвели его город.

По его словам, как главные администраторы Дженина, они не смогли оказать никакой поддержки перед лицом крупномасштабного израильского рейда.

«Они подвели нас», — сказал Обейди «Аль-Джазире» , добавив, что агентства «умыли руки» от любой ответственности.

Муниципалитет Дженина теперь берет на себя ответственность за оказание поддержки после рейда, мэр добавил, что он работает бок о бок с бригадами, восстанавливающими разрушенный лагерь беженцев.

По словам Обейди, Дженину нанесен серьезный ущерб: инфраструктура, от трубопроводов до канализационной системы и линий электропередач, разрушена.

«В ходе наступления дома и инфраструктура сильно пострадали», — сказал заместитель губернатора города Камаль Абу аль-Руб. «Почти 80 процентов домов в лагере беженцев Дженин были разрушены, повреждены или сожжены».

Губернатор также сообщил, что в результате израильского рейда были повреждены десятки автомобилей и инженерных сетей.

Тысячи жителей лагеря Дженин начали возвращаться в свои дома поздно вечером во вторник в полной темноте из-за полного отключения электроэнергии.

Наблюдатели на Западном берегу описывают состояние Дженина как атмосферу высокого напряжения и ожидания.