Дженин: после удара

Крупномасштабная израильская атака на Дженин на севере Западного берега продолжалась всего 48 часов, поскольку израильские силы отошли со своих позиций в лагере поздно вечером во вторник.
В наземной и воздушной атаке участвовало более 3000 израильских солдат, десятки бронированных бульдозеров и удары беспилотников.
Израильская армия заявила, что один из ее солдат погиб, 12 палестинцев были убиты, десятки получили ранения.
На кадрах из палестинского лагеря видны широкомасштабные разрушения: большая часть переполненного города осталась обугленной и разрушенной в результате штурма, по итогам которого было перемещено не менее 3000 жителей.
Мэр Дженина Нидал Обейди говорит, что Организация Объединенных Наций и Агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подвели его город.
По его словам, как главные администраторы Дженина, они не смогли оказать никакой поддержки перед лицом крупномасштабного израильского рейда.
«Они подвели нас», — сказал Обейди «Аль-Джазире» , добавив, что агентства «умыли руки» от любой ответственности.
Муниципалитет Дженина теперь берет на себя ответственность за оказание поддержки после рейда, мэр добавил, что он работает бок о бок с бригадами, восстанавливающими разрушенный лагерь беженцев.
По словам Обейди, Дженину нанесен серьезный ущерб: инфраструктура, от трубопроводов до канализационной системы и линий электропередач, разрушена.
«В ходе наступления дома и инфраструктура сильно пострадали», — сказал заместитель губернатора города Камаль Абу аль-Руб. «Почти 80 процентов домов в лагере беженцев Дженин были разрушены, повреждены или сожжены».
Губернатор также сообщил, что в результате израильского рейда были повреждены десятки автомобилей и инженерных сетей.
Тысячи жителей лагеря Дженин начали возвращаться в свои дома поздно вечером во вторник в полной темноте из-за полного отключения электроэнергии.
Наблюдатели на Западном берегу описывают состояние Дженина как атмосферу высокого напряжения и ожидания.