Жителям Кыргызстана разрешили использовать матчество вместо отчества

Конституционный суд Кыргызстана постановил, что совершеннолетние граждане могут использовать матчество (матроним) вместо отчества.

Как пишет 24.kg, решение было принято во время рассмотрения иска женщины, потребовавшей разрешить ей указать матчество вместо отчества в документах ребенка. Суд постановил, что ребенок с матчеством "в традиционном обществе может стать жертвой буллинга и стигматизации", и отказал женщине.

Однако в решении указывается, что совершеннолетние граждане должны иметь право выбрать между отчеством и матчеством.

"Законодательство должно содержать правовые положения, предоставляющие этой категории граждан такую возможность и не создавать условий для нарушений принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола", - говорится в сообщении.

Матроним - это часть родового имени, которая присваивают ребёнку по имени матери. Он считается противоположностью патронима - отчества, передаваемого по отцу.