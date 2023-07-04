Дженин под ударом

Число погибших палестинцев в Дженине на Западном берегу возросло до 10, в то время как Израиль второй день продолжает свою крупнейшую за многие годы военную операцию на оккупированной территории.

Жители лагеря беженцев Дженин были ошеломлены огромными разрушениями, которые произошли в результате израильского рейда, обрушившегося на оккупированный район Западного берега за последние несколько дней.

Они рассказывают, что израильские бульдозеры сравняли с землей большинство улиц, окружающих лагерь, с того момента, как они впервые взяли его штурмом в понедельник утром.

Груды щебня были оставлены по краям дорог после того, как бульдозеры закончили работу, в дополнение к разрушению инфраструктуры лагеря. Также разрушены водопроводные и электрические сети остались разрушенными.

Ряд свидетелей израильского рейда заявили, что он напомнил об операции «Оборонительный щит» 2002 года, масштабной израильской операции, направленной против палестинских группировок на Западном берегу, в результате которой были убиты сотни человек, в том числе в Дженине.

Во вторник утром магазины в Дженине были закрыты, и очень мало людей было на улицах, усеянных мусором и сожженными блокпостами после вчерашних боев.

По словам корреспондента Agence France-Presse (AFP), над головой жужжали дроны.

Израильская армия заявила, что ее рейд в Дженине продолжался всю ночь во вторник, при этом силы действовали, чтобы «нейтрализовать» подземную шахту, которая предположительно использовалась для хранения взрывчатых веществ в лагере беженцев.

До этой операции Израиль уже активизировал рейды на севере Западного берега , где недавно произошла волна нападений на израильтян, а также насилие еврейских поселенцев против палестинцев.

Израильско-палестинское насилие обострилось с прошлого года и еще больше обострилось при коалиционном правительстве Нетаньяху, в которое входят крайне правые союзники.