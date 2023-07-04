Хроники кадыровской Чечни: приговоры и избиения

Суд в Чечне приговорил похищенную Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и нападении на полицейского. Именно такой срок ранее потребовал прокурор.

Напомним, в январе 2022 года кадыровцы похитили 52-летнюю супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева и мать чеченских активистов Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых из квартиры в Нижнем Новгороде и насильно доставили в Грозный.

По официальной версии, после доставления в Чечню Мусаева напала на полицейского Магомеда Абдулхамидова и расцарапала ему лицо. Об этом в показаниях заявляют "потерпевший" и "свидетели". В основе дела о мошенничестве лежат показания уже осужденной по этой статье местной жительницы. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев заявил, что осужденная согласилась на "сговор с полицией" – уже после того, как его мать доставили в Грозный, женщина заявила, что именно супруга экс-судьи предложила ей различные схемы обмана людей с помощью кредитов.

Адвокаты Мусаевой и правозащитники "Команды против пыток" неоднократно заявляли о многочисленных нарушениях в процессе. В частности, адвокаты указывали на сомнительные экспертизы, на нарушения в ходе опознания, отсутствие доказательств по делу. Защита провела экспертизу, которая подтвердила, что здоровью полицейского не причинили никакого вреда.

Между тем, сегодня же утром 4 июля в Чечне неизвестные жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По данным правозащитников, Милашина нетранспортабельна из-за многочисленных травм. Немов из-за плохого самочувствия не смог попасть на оглашение приговора его подзащитной Мусаевой, он с трудом двигается и говорит.

Нападение произошло по дороге в Грозный из аэропорта. Три машины вооруженных людей заблокировали автомобиль адвоката, в котором была и журналистка. Они жестоко их избили, в том числе ногами, уничтожили технику и угрожали убить, приставляя оружие к голове, сообщили в "Команде против пыток" (КПП).

Во время избиения неизвестные кричали: "Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите", передает "Мемориал". В организации уточняют, что пострадавшие сейчас в больнице, подробностей по поводу травм пока нет.

Редакция "Новой газеты" сообщила, что у Милашиной уничтожили все документы и технику — она физически не может продолжать командировку. Утверждается, что журналистке сломали пальцы, когда требовали пароль от телефона. По неподтвержденной информации, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ее планируют вывозить во Владикавказ.