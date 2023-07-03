В Кабардино-Балкарии житель с голосами в голове поджег копии Корана

В Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который в ночь на 2 июля сжег порядка 20 изданий Корана в мечети села Чегем Второй. Информацию официально подтвердили глава Чегемского района Юра Борсов и духовное управление мусульман республики.

Как сообщил в своем канале Борсов, мужчина, "находясь в неадекватном состоянии", поджег экземпляры Корана внутри мечети. В итоге книги обгорели, также поврежден ковер на полу. Его действия попали на камеры наблюдения. Задержанный объяснил свой поступок призывами "внутреннего голоса".

На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности председателя духовного управления мусульман республики заместитель муфтия Алим Сижажев. Он встретился с местными имамами и дядей поджигателя А. Борисовым (имя не раскрывается, вероятно, однофамилец главы района). В сообщении республиканского ДУМ уточняется, что поджигатель – житель села и прихожанин данной мечети находился в психически неадекватном состоянии, к тому же был пьян.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Российские силовики на данный момент новость о поджоге никак не комментируют.