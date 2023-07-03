Девять палестинцев погибли в результате нападения Израиля на лагерь беженцев в Дженине

Израильские военные нанесли воздушные удары по лагерю беженцев Дженин на севере оккупированного Западного берега, осуществив продолжающуюся крупномасштабную атаку, в ходе которой были выпущены ракеты и погибли по меньшей мере восемь палестинцев.

Министерство здравоохранения сообщило, что девятый палестинец, 21-летний Мохаммад Хасанейн, был убит ночью в понедельник израильской армией у северного въезда в город Рамаллах в центральной части оккупированного Западного берега. По меньшей мере еще два десятка палестинцев получили ранения в лагере, многие из них по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Местные жители заявили, что Израиль за ночь нанес по меньшей мере 10 воздушных ударов по Дженину. Колонна из десятков израильских бронемашин также окружила лагерь беженцев и начала наземную военную операцию, в результате которой был нанесен серьезный ущерб домам и дорогам.

Атаки в понедельник произошли на фоне эскалации насилия на Западном берегу , в том числе первого нападения израильских беспилотников в этом районе с 2006 года, увеличения числа военных рейдов на Дженин и северные оккупированные палестинские территории и нападений поселенцев на палестинские деревни.

В заявлении израильских военных говорится, что они нанесли удар по «совместному оперативному центру», который служил командным центром для Дженинских бригад, подразделения, состоящего из боевиков различных палестинских вооруженных групп.

В заявлении говорится, что объект функционировал как «передовой центр наблюдения и разведки», склад оружия и взрывчатых веществ, а также центр координации и связи для палестинских боевиков.

В заявлении, сделанном в понедельник утром, министерство иностранных дел Палестинской автономии заявило, что оно «самым решительным образом осуждает варварскую агрессию оккупантов против нашего народа в Дженине и его лагере» и возлагает ответственность на правительство Израиля.

В нем отмечается, что израильская агрессия была нацелена на «беззащитных гражданских лиц, в том числе на машины скорой помощи, бригады и медицинские центры, лишая их возможности оказывать помощь раненым, нацеливаясь на мечети и дома и разрушая инфраструктуру».

Министерство заявило, что «призывает к срочному международному и американскому вмешательству, чтобы немедленно остановить агрессию, и призывает Международный уголовный суд нарушить свое молчание и начать привлекать к ответственности израильских военных преступников».