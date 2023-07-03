"Татарстан и Дагестан будут отдельными странами"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Татарстан и Дагестан будут отдельными, независимыми странами.

По его словам, во время восстания наемников ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина Украина анализировала, как с ним борются в регионах России.

"У нас есть анализы того, как регионы реагировали на восстание Пригожина. На их основе я могу вам сказать, какой будет Россия после крушения...", - сказал Данилов.

Bild цитирует, что по его прогнозу "Татарстан будет отдельной, Дагестан будет отдельной страной, не имеющей ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации".

Также во время интервью Данилов отметил, что попытка государственного переворота со стороны Пригожина показала, "что Россия не государство" и добавил, что "Запад должен понять, что Россия раздроблена и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе".

Будем надеяться, что Украина нарастит деколониальные обороты. Когда если не сейчас.