Gaza Marine:Израиль одобрил разработку палестинского газового месторождения

На прошлой неделе Израиль без лишнего шума дал предварительное разрешение на разработку газового месторождения у побережья сектора Газа, известного как Gaza Marine, заявив при этом, что для этого потребуется координация действий по обеспечению безопасности с Палестинской администрацией и соседним Египтом.

Если соглашение будет заключено, оно станет стимулом для испытывающей нехватку денежных средств палестинской экономики.

Объявляя о переходе к проекту Gaza Marine, офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что прогресс будет зависеть от «сохранения безопасности Государства Израиль и дипломатических потребностей».

Почему проект был одобрен и как он связан с ливанской сделкой?

Gaza Marine было обнаружен в конце 90-х и по оценкам содержит 30 миллиардов кубометров. Это не много (в десять раз меньше, чем в разрабатываемом Израилем месторождении Тамар), но точно гораздо больше, чем необходимо палестинцам, так что они могут экспортировать газ за границу. В соответствии с международным правом и серией соглашений, заключенных между Израилем и палестинцами в 1999 году, месторождение принадлежит ПА. Но де-факто оно не может быть разработано без одобрения Израиля.

В то время как Египет и Израиль уже много лет добывают газ в восточном Средиземноморье, Gaza Marine, расположенное примерно в 30 км от побережья Газы, остается неосвоенным из-за политических разногласий и конфликта с Израилем, а также экономических факторов.

Более 20 лет месторождение оставалось неосвоенным. Оно было слишком мало, чтобы привлекать частные инвестиции в таком рискованном политическом климате. Когда в 2007 году ХАМАС взял под свой контроль Газу, Израиль не хотел, чтобы доходы от этого месторождения попали в их руки, поэтому заблокировал дальнейший прогресс.

Новые переговоры начались более года назад через Египет, и, наконец, на прошлой неделе произошел прорыв. Египет хочет спонсировать проект, и большая часть газа будет продаваться энергетическому сектору Египта (возможно, для экспорта в Европу в виде СПГ).

Но почему Израиль одобрил сделку, которая, скорее всего, пойдет на пользу ХАМАСу? Особенно с этим нынешним правым правительством Израиля, которое год назад выступило против аналогичной сделки с Ливаном, возглавляемой предыдущим правительством? Хороший вопрос. Вот самые распространенные предположения:

Есть предположение, что это должно было смягчить недовольство США недавним решением Израиля о расширении поселений. Оба объявления были сделаны на одной неделе, так что это определенно может объяснить сроки. Но эта сделка готовилась больше года, так что это не достаточная причина.

Второе предположение состоит в том, что это часть более масштабных египетско-израильских усилий по успокоению политической ситуации в Газе с ее враждующими группировками. Также планируется построить новый порт в Египте, чтобы доставлять больше товаров в Газу и помогать ее экономике.

Хотя официально доходы от газа будет получать только ПА на Западном берегу, наверняка ХАМАС тоже получит часть, иначе он просто не позволит разрабатывать месторождение. Это может быть "наградой" от Израиля для ХАМАС за помощь в борьбе с боевиками "Исламского джихада" в мае прошлого года.

Третье предположение состоит в том, что к сделке были причастны другие стороны из региона. Возможно, они обусловливают грядущие политические или экономические соглашения с Израилем большими уступками палестинцам. Возможна нормализация отношений с Саудовской Аравией. Может быть, договорятся с Турцией.

Какой бы ни была причина, нельзя отрицать, что эта сделка не могла бы состояться без прецедента, созданного соглашением о делимитации морских пространств Ливана в октябре 2022 года. Сходство с этим соглашением очевидно:

1) Оба соглашения придерживаются концепции экономического развития как инструмента более мирных отношений (но не мира). То есть, доктрина "нам есть что терять". И Ливан, и сектор Газа находятся в очень плохом экономическом положении, и разработка газа может помочь им восстановиться.

2) Обе сделки включают непрямые переговоры между Израилем и враждебной негосударственной боевой организацией, которая явно действует за кулисами и одобряет сделку (Хизбалла в Ливане, ХАМАС в Газе).

3) Обе сделки используют третьи стороны для помощи в переговорах и служат буфером между сторонами, чтобы обойти проблему "мы не разговариваем с X" (США и Франция + Total в Ливане, Египет в Газе).

Разработка Gaza Marine, если она состоится, указывает на интересный факт - Египет остро нуждается в газе, и поставок из одного лишь Израиля ему уже не достаточно. Месторождение не очень большое, но для Египта все равно будет ощутимо.

Независимо от того, состоится сделка или нет, она показывает способность морской арены быть местом для экономического сотрудничества между маловероятными партнерами даже в сложных политических обстоятельствах. Возможно, эта модель может работать и в других местах. Так некоторые эксперты уже кивают на Кипр и Турцию.