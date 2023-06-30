Хадж 2023: тысячи паломников пострадали от теплового удара

Более 2000 человек пострадали от теплового удара во время паломничества, заявили официальные лица Саудовской Аравии в четверг. В этом году во время хаджа температура поднималась до 48 градусов по Цельсию.

Более 1,8 миллиона верующих совершили многодневный хадж, в основном на открытом воздухе в разгар лета в саудовской пустыне. Многие пожилые люди были среди паломников после отмены максимального возрастного ограничения эпохи Covid.

Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что только в четверг было зарегистрировано около 1700 случаев теплового стресса, так как огромное количество паломников остается в святых местах на следующий день после завершения основных ритуалов.

«Число случаев теплового удара с начала этого дня достигло 1721», — сообщило министерство здравоохранения Саудовской Аравии, призвав людей держаться подальше от солнца и пить много воды.

Официальные лица не сообщают число погибших, но известно, что по меньшей мере 230 человек, многие из которых из Индонезии, погибли во время паломничества, согласно цифрам, объявленным различными странами, которые не указали причины смерти.

По словам генерального консула Индонезии, крупнейшей в мире мусульманской страны, во время хаджа погибло не менее 209 индонезийцев.

«Неверно говорить, что многие индонезийские паломники умерли от тепловых ударов», — сказал Эко Хартоно, добавив, что причины смерти в основном связаны с сердечными и респираторными заболеваниями.

Но он признал, что некоторые паломники «теряли сознание» во время многодневного паломничества «из-за жары».

Самый старый паломник Ирана в этом году, в возрасте 114 лет, умер от сердечного приступа, сообщило полуофициальное информационное агентство Fars, сообщив о 10 иранских смертельных случаях.

По словам официальных лиц, погибли восемь алжирцев и четыре марокканца, а египетское проправительственное СМИ сообщило, что скончались восемь паломников из страны.

Сотни людей прошли лечение от проблем с сердцем, в том числе один 78-летний филиппинец, которому в Мекке была проведена успешная операция на открытом сердце, сообщило министерство здравоохранения.

Реальная цифра теплового стресса, который включает в себя тепловой удар, истощение, судороги и сыпь, вероятно, намного выше, поскольку многие пострадавшие не были госпитализированы в больницы или клиники.

Люди, борющиеся с жарой, были обычным явлением, особенно после дневных молитв на открытом воздухе на горе Арафат, где отключались перегревающиеся телефоны, а тень было найти очень трудно.

Хотя в многовековой истории паломничества были разные проблемы и препятствия, в этом году главная проблема возникла из-за экстремальных температур.

Королевство направило тысячи парамедиков и создало полевые госпитали, чтобы снизить риски. Это был самый крупный хадж с тех пор, как в 2019 году до пандемии COVID-19 его посетили 2,5 миллиона человек.

Климат Персидского залива настолько суров, что в 2021 году Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата предупредила, что некоторые его части могут стать непригодными для жизни к концу века из-за глобального потепления.

Эксперты говорят, что максимальные летние температуры в 50 градусов по Цельсию могут стать ежегодным явлением к концу века.

Что ж, всем нам теперь придется учитывать этот фактор, также как раньше существовал фактор бедуинских нападений или бактерий холеры. Да примет Аллах шахидами тех, кто погиб исполняя столп Ислама в этом году.