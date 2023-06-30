ООН создаст независимую комиссию для поиска пропавших без вести в Сирии

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой будет создан независимый орган для определения того, что случилось с более чем 130 000 человек, пропавшими без вести в результате конфликта в Сирии.

Резолюция, являющаяся важным ответом на призывы их семей и близких, была принята в четверг всемирным органом, состоящим из 193 членов, 83 голосами за, 11 против и 62 воздержавшихся.

Среди противников резолюции был режим Башара Асада, который заявила, что не будет сотрудничать с новым институтом. Россия, Китай, Беларусь, Северная Корея, Куба и Иран также проголосовали против.

В резолюции, инициированной Люксембургом, отмечалось, что после 12 лет боевых действий в Сирии «был достигнут незначительный прогресс в облегчении страданий семей путем предоставления ответов о судьбе и местонахождении всех пропавших без вести».

Резолюция санкционирует создание Независимого учреждения по делам пропавших без вести в Сирийской Арабской Республике под эгидой ООН, «для выяснения судьбы и местонахождения всех пропавших без вести… и оказания надлежащей поддержки жертвам, выжившим и семьям пропавших без вести».

Жертвы, выжившие и семьи пропавших без вести должны быть представлены в новом органе, который будет руководствоваться такими принципами, как «не навреди», беспристрастность, прозрачность и конфиденциальность источников и информации, говорится в резолюции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш теперь должен в течение 80 рабочих дней представить техническое задание для нового учреждения и принять меры для скорейшего создания органа и ввода его в действие.

Посол асадитского режима Бассам Саббах назвал резолюцию «политизированной», заявив, что она явно отражает «вопиющее вмешательство в наши внутренние дела» и предоставляет новые доказательства «враждебного подхода» США и других западных стран к его стране.