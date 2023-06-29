К 20 годам колонии приговорен чеченец, обвиняемый в нападении на российскую колонну

Роман Гакаев, 44-летний уроженец станицы Червленная Шелковского района Чечни, был признан виновным в нападениях на российских военных в 1999 году. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима, сообщает издание "Кавказский узел".

Гакаева отправили под стражу решением суда в Ессентуках в апреле 2022 года. 3 марта того же года стало известно, что дело Гакаева передано в суд.

Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". По данным следствия во время нападения на российских военнослужащих Гакаев непосредственно вел обстрел, выносил раненых бойцов, помогал раскладывать боеприпасы.

В дальнейшем он якобы принимал участие в деятельности различных формирований, входящих в состав вооруженной группы под руководством Басаева и Хаттаба.

Гакаев отказался отвечать на вопрос судьи о том, признает ли он себя виновным, сообщает "Кавказский узел".

Напомним, что в 2019 году по делу об этом же нападении Руслан Батаев был приговорен к 14,5 годам колонии строгого режима.