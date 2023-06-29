Египетские тюрьмы: бремя для погрязшей в долгах страны

В то время, когда Египет стремится получить новые кредиты в разгар удушающего экономического кризиса, министр внутренних дел генерал-майор Махмуд Тауфик принял решение построить шесть новых тюрем. Согласно Постановлению 1042 от 2023 года, опубликованному в официальном вестнике правительства, тюрьмы будут построены к югу от Каира.

Решение совпадает с продолжением программы "Национальный диалог: путь к новой республике", которая проходит под эгидой суверенных органов. Это делается для того, чтобы составить карту спасения страны перед президентскими выборами 2024 года.

В течение последних десяти лет после переворота 2013 года режим президента Абдуль-Фаттаха Ас-Сиси увеличил количество тюрем. Сектор пенитенциарной службы Министерства внутренних дел курирует 49 тюрем, а управления безопасности, связанные с министерством - 30; это не считая центров содержания под стражей в полицейских участках по всей стране.

Кроме того, в 27 мухафазах существуют неофициальные центры содержания под стражей, связанные с Сектором национальной безопасности (органом внутренней разведки), где содержатся похищенные люди. Также есть некоторые военные тюрьмы, находящиеся в ведении Министерства обороны. По оценкам активистов, в Египте насчитывается 168 тюрем и центров содержания под стражей.

Власти Египта не предоставляют точных данных о местах содержания под стражей и продолжают отказывать в просьбах о судебном и правозащитном надзоре за центрами содержания под стражей. И это несмотря на призывы к созданию независимого органа по контролю за тюрьмами и передаче управления тюрьмами от МВД Министерству юстиции.

Министерство внутренних дел время от времени организует экскурсии для тщательно отобранных участников с интенсивным освещением в средствах массовой информации, чтобы привлечь внимание к изменениям в тюрьмах и приверженности международным стандартам обращения с заключенными и соблюдения прав человека.

Решение о строительстве шести новых тюрем не первое и не последнее. В сентябре 2021 года Сиси заявил, что новый тюремный комплекс в Вади-аль-Натрун в провинции Бухайра станет одной из семи или восьми тюрем, спроектированных по американскому образцу. Комплекс занимает площадь 1,7 миллиона квадратных метров, что делает его самой большой тюрьмой, когда-либо построенной в Египте; реальная стоимость строительства держится в секрете.

До конца 2021 года египетские власти открыли тюремный комплекс Бадр (в который входят три отдельные тюрьмы) к северо-востоку от Каира. В марте там были инциденты и попытки суицида после нарушения прав человека.

Комплекс Бадр из современной альтернативы старым тюрьмам превратился в «бойню», где происходят жесточайшие нарушения. Власти, возможно, изменили учреждения, но они не изменили менталитет тех, кто работает в этих учреждениях, по данным восьми правозащитных организаций.

В марте Министерство внутренних дел открыло три новые тюрьмы в мухафазах Каир, Шаркия и Сохаг, получившие название «Исправительно-реабилитационные центры 15 мая» (юг Каира), «10 мая» (восток столицы) и «Ахмим» (юг страны). ).

Усилия египетского правительства, направленные на изменение своего имиджа в области прав человека, могут быть достойны похвалы хотя бы по своим намерениям. Однако стоит отметить, что 52 заключенных умерли в 2022 году и 60 умерли в 2021 году в результате медицинской халатности и плачевных условий содержания, сообщают местные и международные правозащитные организации.

Новые тюрьмы могут обеспечить безопасность и экономические выгоды для египетского режима, включая перемещение основных центров содержания под стражей в пустынные районы далеко от Каира, подальше от внимания средств массовой информации и возможных нападений в случае народных протестов в стране. Этот шаг также может быть представлен как уловка, направленная на улучшение имиджа египетского правительства и на то, чтобы заставить общественность поверить в то, что режим Сиси улучшил ситуацию в области прав человека.

Строительство новых тюрем означает, что те, что находятся в центре столицы, такие как тюремный комплекс Тора, могут быть закрыты, а занимаемые ими земли могут быть использованы для инвестиционных проектов.

Мы не знаем точной стоимости строительства новых тюрем или затрат на их эксплуатацию, в основном потому, что тендеры на строительство таких проектов обычно присуждаются по прямому заказу компаниям, связанным с армией. Тем не менее, бюджетные ассигнования на пенитенциарную систему в текущем 2022/2023 финансовом году составили 2,948 млрд египетских фунтов (около 96 млн долларов), что на 412 млн фунтов (около 13,5 млн долларов) больше, чем в 2021/2022 финансовом году. Финансовый год в Египте длится с начала июля до конца июня.

Тюремный бюджет составляет одну тысячную от общего государственного бюджета в 2,071 триллиона фунтов (около 112 миллиардов долларов).

В текущем финансовом году около 1,760 млрд фунтов (57 млн ​​долларов США) было выделено на закупку товаров и услуг, связанных с едой, одеждой, обслуживанием и товарами для работы тюремной администрации. Около 1,168 миллиарда фунтов (38 миллионов долларов США) было потрачено на заработную плату тюремных надзирателей и персонала.

По словам экономистов, ожидается, что ассигнования на пенитенциарную систему превысят суммы, указанные в бюджетных данных Министерства финансов, из-за создания новых тюрем.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила , что «египетское правительство скрывает информацию о задержанных, как будто это государственная тайна, но египтяне имеют право знать, сколько людей задерживает их правительство и как оно с ними обращается».

Можно сказать, что количество тюрем, стоимость их строительства и суммы, затраченные на них, также являются государственными секретами, которые не подлежат ни парламентскому, ни финансовому контролю, и никто не может получить доступ к тюремному бизнесу. Этот бизнес включает в себя производственные проекты или «магазинные» доходы, на которые заключенные покупают свои нужды с помощью купонов, которые им выдают после того, как их семьи кладут определенную сумму денег в тюремные сейфы во время посещений.

В исследовательском документе парижского аналитического центра «Инициатива арабских реформ» говорится, что многие египетские тюрьмы были построены по малоизвестным контрактам на строительство, и что в одном случае стоимость составила один миллиард египетских фунтов (140 миллионов долларов) в 2013 и 2014 годах.

По оценкам правозащитников, Сиси построил не менее 28 новых тюрем с тех пор, как стал президентом в 2014 году, а это означает, что Египет потратил миллиарды долларов на оплату огромного счета во время огромных экономических трудностей.

Согласно отчету Арабской сети за права человека, количество заключенных, содержащихся в Египте, составляет 120 000 человек, включая 65 000 политических заключенных и задержанных. Это означает, что законопроект о тюрьмах фактически опустошил казну Египта, который, согласно правительственным данным, был обременен внешними долгами в размере 163 миллиардов долларов на конец 2022 года.

Эти опасения выразила неправительственная организация Центр по правам человека: «Нынешние обстоятельства в Египте и экономическая ситуация требуют, чтобы большая часть государственного бюджета была направлена ​​​​на устранение очевидного экономического дисбаланса в стране или на строительство больниц и школ для обеспечения права на образование и здоровье [для граждан Египта]».

В дополнение к настоятельной необходимости для Египта расставить приоритеты в своих расходах вместо строительства тюрем в стране, переживающей экономический кризис, один египетский журналист напомнил, что немалые суммы тратятся на Фонд тюремного производства, который генерирует доходы от занятости заключенных в ряде отраслей, таких как производство мебели, обуви, одежды и т. д. Однако в настоящее время развивающийся тюремный сектор Египта представляет собой огромное бремя для погрязшей в долгах страны.