Путин в Дагестане: про туризм и про Ислам

Все-таки, поразительно постыдное зрелище представляют собой прокремлевские "мусульманские блогеры", особенно, если знать, что некоторые из них в свое время считались спецслужбами "исламистами" и чуть ли не врагами государства.

Уже и абсолютно ватные русские телеграм-каналы не могут сдерживать своего недоумения из-за неадекватного поведения Путина. Так, когда было объявлено о его выступлении перед нацией после завершения пригожинского мятежа, да еще и с такими формулировками, что оно определит судьбы России, его сторонники ожидали, что хотя бы будут сняты с должностей Шойгу и Герасимов, не сумевшие предотвратить мятежа. Поэтому, когда вместо этого последовало абсолютно бессодержательное выступление, говорящее о том, что все и вся остаются на своих местах, даже русская путинская вата стала говорить и писать, что с таким президентом и таким подходом России точно конец (амин!).

Еще одним разочарованием адек-ваты стал сегодняшний визит Путина в Дагестан - на совещание... по развитию туризма. У них идет война, от которой как они сами говорят, зависит судьба их государства, совсем недавно произошел мятеж, поставивший это государство на грань распада, а он вместо того, чтобы объезжать если не фронт (как периодически делает Зеленский), то хотя бы тыловые воинские части или военные предприятия, едет обсуждать туризм.

Но там, где все уже понятно даже русской вате, на помощь придет безотказная "мусульманская". Так, товарищ Курбанов поспешил нам сообщить, что Путин де посетил Дагестан в 1380 годовщину принятия Ислама в Дагестане, что с его подачи потом было преподнесено его коллегами по цеху так, как будто бы Путин в праздник Курбан Байрам решил совершить визит в "ворота Ислама в Россию", чтобы подчеркнуть его значимость.

Но это, конечно, жалкая ложь. Будь главной целью Путина подчеркнуть значимость для России Ислама в один из двух его праздников, его визит в Дагестан начался бы с посещения праздничной молитвы или религиозных деятелей (выводим за скобки, что это за деятели). Однако протокольная служба и журналисты кремлевского пула, освещавшие его визит, четко артикуллировали - целью поездки является развитие туризма.

И тут помимо жалкого зрелища, которое представляет собой вылизывание путинских ботинков кремлевскими "мусульманскими блогерами", с одной стороны, не может не возникнуть вопрос, который ставит даже русская адек-вата - о вменяемости того, кто в условиях войны за выживание государства обсуждает туризм.

Но, с другой стороны, вопрос развития туризма и именно в Дагестане действительно стоит для них остро. Ведь благодаря "гению великого стратега" не только хваленный Крым, но и все черноморское побережье "старой России" (в границах до 2014 года) превратилось в небезопасное для отдыха место. Поэтому-то и растет поток туристов на безопасное (пока) побережье Каспийского моря.

А вот тут в пору поговорить о том, как соотносятся "развитие туризма" в Дагестане и отношение Кремля к Исламу. Потому что не секрет, что поток туристов из России в Дагестан оборачивается ростом напряженности именно из-за их поведения, не соответствующего нормам Ислама и попыток мусульман-дагестанцев заставить туристов с этими нормами считаться, что в свою очередь приводит к возмущению этим в самой России.

И тут на самом деле приоритеты России в Дагестане совершенно очевидны и четко видны из всей ее политики последних лет - это насаждение "светскости" и культурно-идеологическая русификация Дагестана. Которые как раз таки требуют противодействия "исламизации", а уж точно не какого-то подчеркивания стратегического значения Ислама и исламского Дагестана для России.