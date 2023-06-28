Необучаемые: в Швеции сожгли Коран в день Ид аль-Адха

В Стокгольме в среду двое мужчин сожгли Коран около здания центральной мечети. Их богохульная акция, на которую они получили разрешение от шведского суда, совпала (и скорее всего не случайно) с началом мусульманского праздника Ид аль-Адха.

Человек, запросивший разрешение на акцию, 37-летний иракский беженец Салван Момика, который давно требует запретить священное писание, вырвал страницы из Корана, вытер их о свой ботинок и поджег некоторые из них, сообщила шведская общественная телерадиокомпания SVT.

Посмотреть на этот сатанинский цирк собралось около 200 человек, в том числе контрпротестующие. Одного мужчину задержали после того, как он попытался бросить камень.

Разрешение было дано судом в среду. “Я хочу протестовать перед большой мечетью Стокгольма и хочу обозначить свою позицию в отношении Корана. Я его разорву и сожгу”, - написал Момика в своей заявке в полицейских департамент.

Салван Момика - выходец из христианской ассирийской общины Ирака, но на своей странице в Facebook он описывает себя как атеиста, либерала и секуляриста. Он также связан с Шведскими демократами (ультраправая партия) и, что особенно интересно, с Партией сириакского союза. Это легально зарегистрированная оппозиционная партия в Сирии, которая находится в оппозиции к Башару Асаду и базируется в Камышлы, тесно сотрудничая с Отрядами народной самообороны (YPG).

Чтобы провести акцию, организаторы обратились в суд, который посчитал их запрос законным, и спустя две недели после судебного решения, полиция дала зеленый свет.

“Угрозы безопасности, сопряженные с поджогом, не носят того характера, которым в рамках действующего законодательства можно было бы оправдать решение отклонить запрос”, - говорится в последнем заявлении полиции.

Впрочем, отдельные шведские наблюдатели сообщают, что Момика не получал на самом деле разрешения на сожжение Корана (но получил разрешение на "протест"), не потому, что это незаконно в принципе (как и должно быть), а потому что в Стокгольме сейчас запрещены всякого рода костры и открытый огонь в связи с летней пожароопасностью. Так что скорее всего Момика получит штраф за нарушение правил пожарной безопасности.

Швеция редко запрещает акции протеста, даже те, которые в других странах могут считаться формами подстрекательства. В итоге, как мы уже писали, шведы наступают сами себя на горло. Не только в следующем мире (что очевидно), но и в этом, так как из-за ложно понятого свободы они перечеркивают свои перспективы вступления в НАТО - военно-политический блок, в котором вторая по численности армия состоит в подавляющем большинстве из мусульман.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на предыдущее сожжение Корана, заявив, что Швеции не следует присоединяться к альянсу.

Турецкие лидеры, включая министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, осудили этот поступок в Твиттере.