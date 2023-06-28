Хадж 2023: все еще не рекорд

В этом году на хадж собрались более 1,8 миллиона верующих, сообщил во вторник статистический орган Саудовской Аравии, что намного меньше рекорда, несмотря на прогнозы пиковой посещаемости.

Данные показали, что большинство верующих прибыли из-за границы.

Официальные лица королевства прогнозировали, что в этом году паломничество соберет более 2,5 миллионов паломников, что сделает его крупнейшим на сегодняшний день.

Но официальные данные государственного телеканала «Аль-Эхбария» показывают, что им все еще далеко до 2,5 миллионов верующих, принявших участие в 2019 году.

«Общее количество паломников в этом сезоне хаджа составляет 1 845 045 мужчин и женщин», — сообщило статистическое управление Саудовской Аравии.

По данным министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, в их число входят более 184 000 человек из королевства.

По данным министерства, в нем приняли участие более 875 000 женщин и почти 970 000 мужчин.

Цифры этого года по-прежнему значительно превышают 926 000 человек по сравнению с прошлым годом, когда число было ограничено одним миллионом после пандемии Covid-19.

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, было разрешено только 10 000 человек, а год спустя их число увеличилось почти до 59 000.

Хадж этого года является крупнейшим с тех пор, как в 2021 году власти Саудовской Аравии отменили требование о том, чтобы женщины сопровождались опекуном-мужчиной.