События

100 000 палестинских мусульман собрались в Аль-Аксе на молитву

28 июня в 15:09 Якуб Хаджич 0

Около 100 000 палестинских мусульман совершили праздничную молитву в мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме. 

Израильская полиция заявила, что задержала 15 палестинцев «по подозрению в том, что они повесили табличку с изображением террористов и размахивали флагами террористической организации в конце утренней молитвы праздника жертвоприношения». 

После завершения утренней молитвы группа палестинцев в масках повесила на территории комплекса флаг ХАМАС. Кроме того, на одной из арок была подвешена табличка с надписью «Аль-Акса — это красная линия». 

Израильская полиция также вывела четырех палестинцев из молитвенного двора Баб-эль-Рахма, расположенного на территории комплекса. В чем причина пока неизвестно.

 

Автор: Якуб Хаджич
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