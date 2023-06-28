100 000 палестинских мусульман собрались в Аль-Аксе на молитву

Около 100 000 палестинских мусульман совершили праздничную молитву в мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Израильская полиция заявила, что задержала 15 палестинцев «по подозрению в том, что они повесили табличку с изображением террористов и размахивали флагами террористической организации в конце утренней молитвы праздника жертвоприношения».

После завершения утренней молитвы группа палестинцев в масках повесила на территории комплекса флаг ХАМАС. Кроме того, на одной из арок была подвешена табличка с надписью «Аль-Акса — это красная линия».

Израильская полиция также вывела четырех палестинцев из молитвенного двора Баб-эль-Рахма, расположенного на территории комплекса. В чем причина пока неизвестно.