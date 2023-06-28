Ид аль-Адха мубарак 2023!

Коллектив "Голоса Ислама" поздравляет всех мусульман с великим Праздником жертвоприношения.

В эти трудные времена, ключевой характеристикой которых стала неопределенность, мы полагаемся на нашего Господа, Который пообещал нам: "Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его". Пусть ваш Ид, где бы вы не находились, будет наполнен радостью и согласием с вашими близкими.

Поскольку этот лунный год подходит к концу, мы надеемся и молимся, чтобы каждый из нас возродил свою связь со Священным Кораном и Сунной Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Аллах дал нам руководство и обещал помощь в возвращении к Нему. Невзгоды же приходят как напоминание о том, что нам нужно восстановить свои отношения с Аллахом. В Коране сказано (смысл): "Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим".

Мы молимся за всех вас, братья и сестры, и просим вас, чтобы вы не забывали нас, ибо мы нуждаемся в ваших молитвах и вашей садака.

Да примет Аллах наше поклонение, все наши посты и молитвы. И да примет Он хадж у всех, кто в этом году направился к Бейт аль-Акдам. И да примет Он жертву у всех, кто закалывает животное.

Еще раз с Праздником жертвоприношения, Курбан-байрам. Ид аль-Адха мубарак!