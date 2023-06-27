Афганские женщины снова стали свободными и достойными людьми - амир Хайбаттула

Верховный лидер талибов опубликовал сообщение, в котором заявил, что его правительство предприняло необходимые шаги для улучшения жизни женщин в Афганистане.

В заявлении, приуроченном к празднику Курбан-Байрам на этой неделе, амир Хайбатулла Ахунзада, который редко появляется на публике и правит своим указом из родины талибов в Кандагаре, в воскресенье заявил, что были предприняты шаги, чтобы обеспечить женщинам «удобную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом».

Талибы, как утверждает амир Хайбаттулла, предприняли "конкретные меры" для защиты шариатских прав женщин и спасения их от традиционных притеснений, включая принудительные браки. Также он подчеркнул, что в стране восстановлен статус афганских женщин как "свободных и достойных людей", а все учреждения обязаны помогать им в обеспечении права вступления в брак, наследования и других прав.

"Мы предприняли необходимые шаги для улучшения положения женщин, чтобы обеспечить им комфортную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом", – сообщил лидер талибов, отметив при этом, что проблемы женщин в Афганистане в том числе связаны с "негативными аспектами 20-летней оккупации".