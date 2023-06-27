В Казани перенесли место будущей соборной мечети

В Казани Соборную мечеть не планируют строить на месте парка "Кырлай" из-за недовольства горожан и профессионального сообщества, а также высоких грунтовых вод, заявил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с мусульманским духовенством в Ратуше. Об этом сообщает издание Idel.Реалии.



"После того как начали работать, выяснилось, что историческое русло превратилось в полноценную реку. Инженерные решения могут быть разными, вопрос цены и эксплуатации", — говорит Метшин.



Соборную мечеть теперь планируют построить на территории Адмиралтейской слободы, у слияния Волги и Казанки.

О том, что Соборная мечеть Казани, из-за строительства которой на месте парка "Кырлай" разобрали аттракционы, может быть построена в другом месте, стало известно в мае. В сети появились эскизы московского архитектурного бюро Ginzburg Architects, на которых мечеть стоит уже в Адмиралтейской слободе.

Местные жители выступали против вырубки деревьев в парке "Кырлай" и строительства Соборной мечети.