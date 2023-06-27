Судан: командующий СБР объявил перемирие в честь Ид аль-Адха

В Судане командующий военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) объявил о двухдневном «одностороннем» прекращении огня в преддверии праздника Ид аль-Адха.

«Мы объявляем об одностороннем прекращении огня, за исключением ситуаций самообороны, накануне Ид аль-Адха и в день Ид аль-Адха», — заявил в понедельник Мохамед Хамдан «Хемедти» Дагало в аудиозаписи, размещенной в Facebook.

Хемедти выразил надежду, что Ид предоставит возможность для примирения в суданском народе.

Признавая сложные гуманитарные условия, вызванные войной, он сказал: «Мы надеемся выйти из войны более сплоченными и сильными».

Суданская армия пока не комментирует возможное прекращение огня.

Судан опустошен боевыми действиями между армией и СБР с середины апреля в ходе конфликта, в результате которого погибло по меньшей мере 2000 мирных жителей и многие были ранены.

По оценкам Международной организации по миграции (МОМ), конфликт привел к перемещению внутри страны почти двух миллионов человек , и более 600 000 человек бежали в соседние страны.