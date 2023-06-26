В Хартуме усиливаются бои между суданскими группировками

Столкновения, артиллерийский обстрел и воздушные налеты усилились в столице Судана Хартуме, говорят очевидцы, в то время как между соперничающими военными группировками, которая привела к перемещению 2,5 миллионов человек и вызвала гуманитарный кризис, продолжается уже 11-ю неделю.

Силы быстрого реагирования (СБР) заявили, что в воскресенье захватили штаб хорошо вооруженного полицейского подразделения, пытаясь получить преимущество в войне с армией.

В заявлении СБР говорится, что они взяли под полный контроль лагерь, принадлежащий Центральной резервной полиции в южной части Хартума, и продемонстрировали фотографии своих бойцов внутри объекта, некоторые из которых выносят ящики с боеприпасами со склада.

Сообщается, что этот штаб Центральной резервной полиции в южной части столицы находится примерно в 12 км от другого лагеря, который принадлежит СБР и подвергся нападению суданской армии с использованием истребителей и тяжелой артиллерии.

В лагере также много боеприпасов, и похоже, что это одна из целей СБР, пытающихся получить контроль над подразделением из-за транспортных средств, боеприпасов и оружия.

Однако, остается неясным, смогут ли СБР удержать штаб полиции к концу дня, поскольку боевые действия все еще продолжаются, а суданские военные направили подкрепление.

Свидетели также сообщили о резком росте насилия в последние дни в Ньяле, крупнейшем городе в западной части Дарфура. В субботу Организация Объединенных Наций подняла тревогу по поводу этнических преследований и убийств людей из общины масалит в Эль-Генейне в Западном Дарфуре.

Хартум и Эль-Генейна больше всего пострадали от разразившейся 15 апреля войны между суданской армией и СБР, хотя на прошлой неделе обострились напряженность и столкновения и в других частях Дарфура и в Кордофане на юге.

Боевые действия усилились после того, как ряд соглашений о прекращении огня, согласованных на переговорах под руководством США и Саудовской Аравии в Джидде, не был выполнен. Переговоры были прерваны на прошлой неделе.